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Украинский режиссер Любомир Левицкий снимает документальный фильм о бойцах Третьей штурмовой бригады

21 августа, 2023 понедельник
17:07
Культура

Новая лента режиссера Любомира Левицкого "Мы были рекрутами", посвященная воинам 3-й Отдельной штурмовой бригады, повествует путь рекрута с позывным "Журналист" с полигона на "решающую битву", заодно знакомя зрителей с жизнью и воинами знаменитой

"Мы были рекрутами" - кино в жанре мокументари, что объединяет художественный рассказ и документальные кадры, многие из которых были сняты штурмовиками и разведчиками подразделения непосредственно во время выполнения боевых задач. В центре сюжета — 19-летний юноша с позывным "Журналист", который принимает решение стать в ряды ВСУ, чтобы "ворваться в решающую битву" вместо того, чтобы оставаться "тем, от кого ничего не зависит".

Личная история молодого воина тесно переплетается с историей самой бригады, исследуя мотивацию сотен ребят, готовых рисковать жизнью ради свободы миллионов украинцев. Для зрителей это будет глубокое погружение в характеры настоящих воинов, их философию и за кулис реальных будней боевого подразделения, полных изнурительной подготовки, ожесточенных боев, а также искреннего юмора и безусловной веры в победу света над тьмой.

Это второй фильм Любомира Левицкого в документальном жанре, посвященный полномасштабной войне. Первым стала документальная короткометражка "Иди за мной".

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