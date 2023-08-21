Украинский режиссер Любомир Левицкий снимает документальный фильм о бойцах Третьей штурмовой бригады

"Мы были рекрутами" - кино в жанре мокументари, что объединяет художественный рассказ и документальные кадры, многие из которых были сняты штурмовиками и разведчиками подразделения непосредственно во время выполнения боевых задач. В центре сюжета — 19-летний юноша с позывным "Журналист", который принимает решение стать в ряды ВСУ, чтобы "ворваться в решающую битву" вместо того, чтобы оставаться "тем, от кого ничего не зависит".

Личная история молодого воина тесно переплетается с историей самой бригады, исследуя мотивацию сотен ребят, готовых рисковать жизнью ради свободы миллионов украинцев. Для зрителей это будет глубокое погружение в характеры настоящих воинов, их философию и за кулис реальных будней боевого подразделения, полных изнурительной подготовки, ожесточенных боев, а также искреннего юмора и безусловной веры в победу света над тьмой.

Это второй фильм Любомира Левицкого в документальном жанре, посвященный полномасштабной войне. Первым стала документальная короткометражка "Иди за мной".