Украинский рекордсмен Емельянов выиграл золото на Паралимпиаде-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На дистанции 200 м. Сергей Емельянов показал результат 40,355 с. Он опередил Леонида Крылова с ПКР и Робирта Оливера из Великобритании.



На Паралимпиаде-2016 Емельянов также выигрывал золото в этой дисциплине. Украинские принадлежит паралимпийский рекорд - 39,810 с.



В целом Украина завоевала на Паралимпийских играх в Токио 90 медалей - 22 золотых, 43 серебряные и 25 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.



Паралимпиада-2020



Гребля на байдарке-одиночке, 200 м



Мужчины. финал



1. Сергей Емельянов (Украина) - 40,355 с.



2. Леонид Крылов (ПКР) - 40,464 с.



3. Роберт Оливер (Великобритания) - 41,268 с.

Напомним, 2 сентября украинские легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный получили золотые медали Паралимпийских игр в Токио .

Пловец Максим Крипак победил на дистанции 100 м на спине и принес сборной Украины 20-е золото Паралимпийских игр в Токио.

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