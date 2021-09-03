Украинский рекордсмен Емельянов выиграл золото на Паралимпиаде-2020
Украинец Сергей Емельянов завоевал золото в финале Паралимпиады-2020 в гребле на байдарке-одиночке
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На дистанции 200 м. Сергей Емельянов показал результат 40,355 с. Он опередил Леонида Крылова с ПКР и Робирта Оливера из Великобритании.
На Паралимпиаде-2016 Емельянов также выигрывал золото в этой дисциплине. Украинские принадлежит паралимпийский рекорд - 39,810 с.
В целом Украина завоевала на Паралимпийских играх в Токио 90 медалей - 22 золотых, 43 серебряные и 25 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.
Паралимпиада-2020
Гребля на байдарке-одиночке, 200 м
Мужчины. финал
1. Сергей Емельянов (Украина) - 40,355 с.
2. Леонид Крылов (ПКР) - 40,464 с.
3. Роберт Оливер (Великобритания) - 41,268 с.
- Напомним, 2 сентября украинские легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный получили золотые медали Паралимпийских игр в Токио .
- Пловец Максим Крипак победил на дистанции 100 м на спине и принес сборной Украины 20-е золото Паралимпийских игр в Токио.
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