Украинский рефери боя Усик - Джошуа рассказал, когда в поединке произошел переломный момент

Об этом Фесечко рассказал в интервью Obozrevatel.com .

По его словам, Усик в поединке с Джошуа окончательно перехватил инициативу в седьмом раунде и доминировал на ринге во второй половине поединка.

"Первая половина была еще такая "играющая", очки отдавались туда-сюда. А во второй половине Усик стал полностью доминировать, все время добавлял. И начиная где-то с 7-го раунда, Александр выигрывал бой", - сказал Фесечко.

Он добавил, что лично знаком с Усиком, но перед боем с ним не общался.

"Мы знакомы. Но желательно в моменты боя как можно меньше контактировать с бойцами. В Англии до боев я не общался ни с менеджерами, ни с промоутерами. Нас, судей, сразу отвели в другую сторону. В любом случае общение не нужно, потому что начинаешь отдавать какое-то преимущество. В Лондоне перед боем нас привезли на арену, дали телевизор, и все бои мы смотрели там. Уже после поединка мы с Усиком пересеклись в отеле, и я его поздравил", - рассказал Фесечко.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа единогласным решением судей (117: 112, 116: 112, 115: 113) и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

28 сентября Александр Усик поднялся на вторую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

28 сентября Александр Усик заявил о желании провести поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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