Украинский ракетный комплекс "Ольха-М": технические характеристики, применение на войне и преимущества HIMARS

Еспресо рассказывает о комплексе "Ольха-М", как его создавали, технических характеристиках и использовании на фронте.

История создания

Украинский тактический ракетный комплекс "Ольха" был разработан на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч". Над созданием комплекса работало около пятнадцати предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса во главе с конструкторским бюро "Луч", главным исполнителем проекта по госзаказу.

Фото: turchinov.com

Впервые о проекте "Ольха" в январе 2016 года заявил тогдашний президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО. Проект предусматривал создание как ракеты, так и полноценного ракетного комплекса. Первые испытания ракеты были проведены весной 2016 года, последующие летом того же года на полигоне под Одессой. К тому времени уже было известно, что у РСЗО "Ольха" будет управляемый 300-мм ракетный боеприпас, который, в зависимости от задач, может служить как системой поражения наземных целей, так и средством борьбы с водными. Директор ИКК "Defense Express" Сергей Згурец тогда так прокомментировал испытание:

"Дальность действия комплекса уже в ближайшей перспективе позволяет рассматривать его как замену ОТРК "Точка". При этом точность попадания - на порядок выше, чем у "Точки". Все комплектующие для производства Ольхи - отечественные, включая как новую систему управления, новое ракетное топливо, новая боевая часть. Одна из "изюминок" - система управления ракетой. Она предусматривает коррекцию полета ракеты за счет импульсных двигателей", - писал эксперт.

Заключительные огневые испытания прошли весной 2018-го, в том же году установка приняла участие в параде ко Дню Независимости Украины и была принята на вооружение украинской армии.

Модернизация "Ольхи" и ее варианты

Весной 2019 начались испытания модернизированной версии ракетного комплекса "Ольха-М". Новый ракетный комплекс отличается от предыдущей версии повышенной точностью и большим радиусом действия – ракеты способны точно поражать цели на расстоянии около 130 км. Ракеты способны нести разные боевые части в зависимости от назначения. Например, Украинский милитарный портал сообщал об испытаниях ракеты "Ольха-Р" с кассетной боевой частью.

Фото: ГШ ВСУ

В декабре 2019 года на испытании комплекса "Ольха-М", при запусках ракет более чем на 100 км, круговое отклонение составило менее 30 метров. В апреле 2020 года на следующих огневых испытаниях погрешность уже не превышала 15 м. За два месяца до полномасштабного вторжения гендиректор ДККБ "Луч" Олег Коростелев подчеркнул , что испытания украинской ракеты Р624М "Вильха-М" близятся к завершению. По его словам, модернизированная версия способна поражать цели на дальности до 110 км и может запускаться с доработанных пусковых от РСЗО "Смерч", которые также могут использовать советские реактивные снаряды и первый вариант снарядов "Ольхи" (с дальностью до 70 км).

"Я думаю, что уже в первом квартале следующего года мы поставим на вооружение ракету, которая летает почти вдвое дальше. В дальнейшем, я так надеюсь, наш отечественный заказчик будет заказывать эту ракету повышенной дальности", – сообщил Коростылев.

28 февраля 2023 года первый заместитель председателя Национальной ассоциации оборонно-промышленного комплекса Украины Иван Винник заявил о налаживании производства высокоточных ракет "Ольха". Производители также заявили, что планируют модифицировать "Ольху-М", чтобы увеличить ее радиус действия до 150 км.

Высокая точность ракет, по словам Винника, обеспечивается благодаря использованию так называемых "газодинамических рулей" – десятков небольших поперечных ракетных двигателей. Они помогают корректировать направление полета ракеты по сигналу GPS. В случае увеличения радиуса действия "Ольха-М" будет такая же дальность, как и заказанная Соединенными Штатами высокоточная бомба GLSDB, однако со значительно большей боевой частью и гораздо большей кинетической энергией.

"Ольха-М": особенности и технические характеристики

Каждая пусковая установка "Ольхи" имеет 12 ракет, каждая ракета несет боевую часть весом до 250 кг и наводится на цель отдельно от остальных. Вес самой ракеты 800–1000 кг. Для модернизированных вариантов, с большей дальностью полета, разработаны более легкие ракеты.

Одной из особенностей комплекса является система управления ракетой с коррекцией полета ракеты импульсными двигателями. После пуска ракета вылетает из направляющей со скоростью около 30 м/с и этого мало, чтобы управлять ею с помощью аэродинамики. Поэтому после выхода из направляющей ракета стабилизируется за счет 90 небольших одноразовых реактивных двигателей, расположенных вокруг блока управления в несколько рядов. Все они срабатывают через несколько секунд, объясняет военный эксперт Сергей Згурец.

Средняя часть траектории ракеты неуправляемая, а на третьей, завершающей части полета, когда ракета начинает снижаться, в передней части ракеты раскрываются аэродинамические рули. Система управления интегрирует сигналы от глобальной системы навигации и ракета управляется для попадания в цель. Залп пакетом из 12 ракет происходит за 48 секунд.

В 2021 году пресс-служба ГП "Спецоборонмаш" сообщила , что предприятие овладело технологией вакуумно-кусочной заливки, что усиливает поражающее действие новых боеприпасов. С помощью новой техники обеспечивается максимальное плотное наполнение изделия взрывчатым веществом. Этот метод предоставляет госпредприятию технические возможности наладить серийный выпуск боевых частей для корректируемых реактивных снарядов "Ольхи", противокорабельных ракет "Нептун", новых авиационных бомб и т.д.

Основные тактико-технические характеристики ракеты и пусковой установки:

Масса ракеты – около 800 кг,

Тип боевой части – осколочно-фугасная, кассетная и другие,

Масса боевой части – 250 кг ("Ольха"), 170 кг ("Ольха-М", "Ольха-М2"),

Максимальная дальность – до 70 км ("Ольха"), до 130 км ("Ольха-М"), до 200 км ( "Ольха-М2") ,

Круговое вероятное отклонение – ок. 10 м (до 30 м на дальности свыше 100 км, для "Ольхи-М"),

Полный залп – 48 секунд,

Топливо – твердое.

Существуют следующие варианты ракет для "ольх":

"Ольха" (изделие Р624) – базовая версия с боевой частью ракеты 250 кг и дальностью поражения до 70 км,

"Ольха-М" – версия с боевой частью ракеты 170 кг и дальностью поражения до 130 км,

"Ольха-М1" – 2 модификации: с боевой частью весом 170 кг и дальностью 140 и 154 км; с боевой частью весом 236 кг и дальностью 108 и 121 км,

"Ольха-М2" – существует две версии управляемого снаряда Р624М-2 с массой боевой части 170 кг и дальностью 141 и 202 км.

"Ольха-Р" – версия с кассетной боевой частью ракеты.

Дальнейшие усовершенствования планируют реализовать, применяя модифицированные на Павлоградском химзаводе виды ракетного топлива. Оно позволяет увеличить массу топливного заряда на 6%. Это приведет к увеличению импульса тяги на 18% и потенциально приведет к увеличению дальности полета на 40% для каждого из вариантов изделия "Ольха". Это позволит значительно увеличить дальность всех модификаций ракет комплекса. Даже обычная "Ольха" с новым топливом сможет пролететь более 100 км, а 5 вариантов ракет (М, М-1 и М-2) будут иметь дальность свыше 200 км.

Применение РСЗО "Ольха" в войне против России

На начало 2020 года было поставлено 98 изделий "Ольха". Также реактивные снаряды Р624 от ДККБ "Луч" были заказаны и на 2021 год в количестве "сотня" единиц. Впрочем, тогдашний главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак на встрече с блоггерами оправдывался об отсутствии украинских высокоточных ракет в госзаказе. По его словам, после определения наиболее приоритетных направлений ряд образцов вооружения, в том числе ракеты "Ольха", в ДОЗ не попали.

"В прошлом году, когда я только вступил в должность, я говорю – собираем с войск всю потребность. Вот что нужно сегодня войскам. Не военно-промышленному комплексу, потому что это две большие разницы, а войскам. Потому что сегодня война идет там (на Донбассе) ) и там нужно частям, подразделениям конкретное что я говорю - я вам докладываю, потому что у меня 98 ракет "Ольха" лежит на складах и я их сегодня на войне не применяю. А я вам написал то, что мне сегодня нужно на войне, где люди гибнут. Вот я написал. Вот мне дайте в первую очередь. Затем, давайте "Ольху", - отмечал Хомчак."

Вместе с тем сразу после начала широкомасштабного вторжения украинские высокоточные ракеты "Ольха" начали применять против оккупантов. КБ "Луч" сообщал , что за первую неделю украинская РСЗО "Ольха" около 50 раз попала во врага. "Подтверждены факты уничтожения десятков единиц бронетехники, систем ПВО, средств РЭБ, мобильных командных пунктов", – говорилось в сообщении.

Украинский милитарный портал предполагал , что все запасы ракет, изготовившихся в небольшом количестве, были исчерпаны за первые месяцы боевых действий, ведь на какой-то период сообщения об их применении исчезли. Но в 2023 году снова начали появляться доказательства, что ВСУ применяют высокоточные корректируемые ракеты "Ольха" по российским стратегическим объектам в глубоком тылу.

"Да, в марте 2023 года появилось фото якобы найденной вблизи Донецка части ракеты, которую можно точно верифицировать как "Ольху" благодаря характерным газодинамическим рулям. Достоверности добавляет то, что фото сделали гражданские и в зимнее время года. Кроме этого, ранее местные жители Белгорода публиковали многочисленные фото обломков сбитых неизвестных ракет, по диаметру, толщине корпуса и цвету напоминающих части ракет от 300-мм РСЗО "Смерч" или разработанных на их основе ракет "Ольха", - пишет Милитарный.

Фото: https://mil.in.ua

Defense Express отмечают , что успешный удар "Ольхой" мог стать одной из предпосылок контрнаступления ВСУ на Харьковщине в 2022 году. Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ буквально стерли с лица земли большой склад боеприпасов армии РФ в тогда еще оккупированном Купянске. Уничтоженный объект имел важное значение для всей "изюмской" группировки рашистов, поэтому в середине сентября оккупантам пришлось отступить. Аналитики пишут, что в августе 2022 года ВСУ еще не располагали HIMARS или M270, поэтому для удара, вероятно, был задействован либо ОТРК "Точка-У", либо комплекс "Ольха".

Перспективы "Ольхи-М"

Заместитель председателя Нацсоциации ОПК Украины Иван Винник в комментарии The War Zone подчеркнул, что Украина использует управляемые ракеты собственного производства с большей дальностью, чем HIMARS.

И хотя обычно украинские защитники не обнародуют виды вооружения, которыми нанесли удары по конкретным позициям оккупантов, обозреватели пытаются вычислить, где именно были применены ракеты украинского производства. Так, 23 июня 2023 года ВСУ поразили базу оккупационных войск во временно оккупированном Геническе. Удар был нанесен по находящемуся на краю города объекту почти в 119 километрах от линии фронта. Это означает, что использовали либо франко-британские крылатые ракеты Storm Shadow, либо украинские ракеты Ольха-М с дальностью поражения 150 км.

Днем ранее в Крыму был взорван Чонгарский мост. Инфраструктурный объект получил значительные повреждения, часть дорожного полотна пробили насквозь, а размеры отверстий достигали двух метров. Мост находится в 128 километрах от ближайшей точки линии боевого столкновения, поэтому установки HIMARS, дальность которых не превышает 84 километров, здесь точно не применяли. Если бы мост остреляли крылатыми ракетами Storm Shadow (боевая часть 450 кг), то последствия попадания были бы еще более серьезными. Следовательно, вероятнее всего, мост был разрушен украинскими ракетами "Вильма-М" с боевой частью 170 кг при дальности поражения 150 кг.

Фото: https://mil.in.ua

Также зимой были обстреляны цели вокруг оккупированного Мариуполя. Этот город расположен более чем в 80 километрах от ближайшей точки линии боевого столкновения. Поэтому здесь точно не были применены HIMARS, обозреватели склоняются к версии с "Вильхой-М".

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский отмечает , что, несмотря на преимущество в дальности над HIMARS и их ракетами GMLRS, сравнивать "Ольху-М" с этим вооружением не стоит.

"Ольха" – это все же глубокая модернизация того же советского вооружения, и она имеет те же "детские болезни", которые есть у советского вооружения. Она создавалась из другой философии. "Ольха" – это все-таки оружие второго поколения. Для нас, с точки зрения эффективности, экономичности, целесообразности и необходимости, "Ольха" является самостоятельным видом оружия, позволяющим решать вопросы достаточно интересного спектра. Ибо "Хаймарс" – это многоцелевая пусковая установка. А "Ольха" – один из видов боеприпасов, запускаемых с определенного типа автомобиля. Она имеет те же болезни, что имеет тот же "Смерч", наибольшая из которых является скорость перезаряжания", - отметил Грабский.

Вместе с тем, эксперты называют "Ольху-М" – одним из основных инструментов, если ВСУ постараются окончательно отрезать оккупантами пути из Крыма на материковую Украину.

"Мосты через Чонгарский пролив расположены на расстоянии более 100 км от нынешней линии фронта и подпадают под радиус поражения, в частности, высокоточных ракет "Ольха-М", – говорится в материале Милитарного.