Украинский ПВО сбил три вертолета россиян под Киевом, - Центр стратегкоммуникаций и информационной безопасности
Россия потеряла три вертолета под аэродромом Гостомель в Киевской области
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Telegram.
Там отметили, что после атаки РФ горит аэродром Гостомель под Киевом.
"В то же время сообщают, что украинская ПВО сбила под Гостомелем три вертолета агрессора", - говорится в сообщении.
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