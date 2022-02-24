Украинский ПВО сбил три вертолета россиян под Киевом, - Центр стратегкоммуникаций и информационной безопасности

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Telegram.



Там отметили, что после атаки РФ горит аэродром Гостомель под Киевом.



"В то же время сообщают, что украинская ПВО сбила под Гостомелем три вертолета агрессора", - говорится в сообщении.

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