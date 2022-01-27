Украинский "Прометей" вышел в четвертьфинал женского еврокубка по баскетболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинская команда "Прометей" боролась за путевку в четвертьфинал с бельгийским "Касторс Брейном" в серии из двух матчей.



В первой игре "Прометей" обыграл соперниц на выезде с минимальным преимуществом (93:92).



Ответный матч должен был состояться еще 20 января, но из-за вспышки коронавируса в составе бельгийской команды его перенесли на 27 января.



Во второй же встрече события разворачивались для игроков "Прометея" лучше. Ближе к экватору игры преимущество украинок составляло 22 очка и под завершение достигло 23 баллов.



Украинская команда "Прометей" гарантировала себе место в следующем раунде еврокубка.



Еврокубок ФИБА



Женщины



1/8 финала



"Прометей" (Украина) - "Касторс Брейн" (Бельгия) - 79:56 (27:11, 21:15, 23:19, 8:11)



Первый матч - (93:92)

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