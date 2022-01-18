Украинский "Прометей" проиграл полякам в волейбольной Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч проходил сегодня, 18 января, в Польше. Украинская команда "Прометей" уступила "Жешуву" во всех трех периодах (22:25, 23:25, 17:25).



Украинки проиграли все 4 матча и занимают последнее место в группе. 3 февраля "Прометей" сыграет с "Локомотивом".



В следующий раунд выйдут победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места.



Лига чемпионов



Женщины



Групповой этап. 4-й тур



Группа А



"Жешув" - "Прометей" - 3:0 (25:22, 25:23, 25:17)

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