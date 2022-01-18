Украинский "Прометей" проиграл полякам в волейбольной Лиге чемпионов
Женская команда "Прометея" проиграла польскому "Жешуву" в четвертом матче группового этапа волейбольной Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил сегодня, 18 января, в Польше. Украинская команда "Прометей" уступила "Жешуву" во всех трех периодах (22:25, 23:25, 17:25).
Украинки проиграли все 4 матча и занимают последнее место в группе. 3 февраля "Прометей" сыграет с "Локомотивом".
В следующий раунд выйдут победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места.
Лига чемпионов
Женщины
Групповой этап. 4-й тур
Группа А
"Жешув" - "Прометей" - 3:0 (25:22, 25:23, 25:17)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.55
-
EUR
Покупка 32.05Продажа 32.54
- Актуальное
- Важное