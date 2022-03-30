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Украинский программист создал сайт с перечнем компаний, продолжающих работать в России

30 мартa, 2022 среда
22:09
Экономика

В нем можно отследить бренды, которые продолжают бизнес в РФ и платят налоги стране-террористу.

Сайт называется Don't Fund War и его разработчиком является украинец из Стэнфорда Игорь Баракаев.

В списке присутствуют американские, европейские и китайские фирмы. На сайте можно найти инструкцию, как стимулировать эти компании покинуть РФ.

По версии платформы тянут время с уходом из России Siemens, Procter&Gamble, Pfizer, Nestle, Philip Morris, Bayer.

Отказались выходить из России Acer, Alibaba, Cloudflare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Metro, Asus, Cersanit.

Кроме того, разработчики выделили компании, которые помогают защищать граждан России от государственного надзора и помогают поддерживать свободу слова. На сайте также размещены ответы на вопрос о том, почему нужно поддерживать Украину, как уход компаний с российского рынка отразится на россиянах и других.

Несмотря на войну в Украине, большое количество международных компаний до сих пор функционирует в России и платит там налоги, что помогает российской армии осуществлять военную агрессию и оккупацию соседних стран. Выход этих компаний с российского рынка будет означать большой проигрыш для российской экономики и непременно повлияет на способность России продолжать войну в Украине", – говорится в сообщении разработчиков.

  • Напомним, каждый вечер Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщает о новых компаниях и брендах, которые присоединяются к санкциям против России.

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Россия
санкции
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