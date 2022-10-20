Украинский посол первым из дипломатов вручил верительные грамоты новому королю Чарльзу ІІІ

Об этом сообщила королевская семья Великобритании в твиттер.

"Сегодня в Букингемском дворце Его Превосходительство Посол Украины Вадим Пристайко вручил верительные грамоты посла Украины при Суде Сент-Джеймса. Это было первое вручение верительных грамот Его Величеству", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что вручение верительных грамот – это официальная церемония, в ходе которой назначенный посол или верховный комиссар вручает монарху верительные грамоты. Грамоты адресуются королю с просьбой предоставить "доверие" новому послу или верховному комиссару, тем самым это означает, что король может доверять новому назначенцу выступать от имени своей страны.

Напомним, король Великобритании Чарльз III во время визита в Шотландию встретился с украинскими беженцами.

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