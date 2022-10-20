Украинский посол первым из дипломатов вручил верительные грамоты новому королю Чарльзу ІІІ
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко первым из иностранных дипломатов вручил верительные грамоты новому британскому королю Чарльзу ІІІ
Об этом сообщила королевская семья Великобритании в твиттер.
"Сегодня в Букингемском дворце Его Превосходительство Посол Украины Вадим Пристайко вручил верительные грамоты посла Украины при Суде Сент-Джеймса. Это было первое вручение верительных грамот Его Величеству", - говорится в сообщении.
Также там добавили, что вручение верительных грамот – это официальная церемония, в ходе которой назначенный посол или верховный комиссар вручает монарху верительные грамоты. Грамоты адресуются королю с просьбой предоставить "доверие" новому послу или верховному комиссару, тем самым это означает, что король может доверять новому назначенцу выступать от имени своей страны.
- Напомним, король Великобритании Чарльз III во время визита в Шотландию встретился с украинскими беженцами.
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