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Украинский посол первым из дипломатов вручил верительные грамоты новому королю Чарльзу ІІІ

20 октября, 2022 четверг
19:12
политика

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко первым из иностранных дипломатов вручил верительные грамоты новому британскому королю Чарльзу ІІІ

Об этом сообщила королевская семья Великобритании в твиттер.

"Сегодня в Букингемском дворце Его Превосходительство Посол Украины Вадим Пристайко вручил верительные грамоты посла Украины при Суде Сент-Джеймса. Это было первое вручение верительных грамот Его Величеству", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что вручение верительных грамот – это официальная церемония, в ходе которой назначенный посол или верховный комиссар вручает монарху верительные грамоты. Грамоты адресуются королю с просьбой предоставить "доверие" новому послу или верховному комиссару, тем самым это означает, что король может доверять новому назначенцу выступать от имени своей страны.

  • Напомним, король Великобритании Чарльз III во время визита в Шотландию встретился с украинскими беженцами.

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