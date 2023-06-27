Украинский посол был вызван в МИД Израиля после критики пророссийской политики Иерусалима
Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в министерство иностранных дел Израиля после критики пророссийской политики Иерусалима
Об этом информирует The Jerusalem Post .
"Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в МИД Израиля на встречу 3 июля из-за его недавней критики политики Израиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча состоится с руководительницей Управления по стратегическим вопросам Ализой Бен-Нун. Также будет продолжен обмен информацией по этому вопросу между Иерусалимом и Киевом.
- В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина пытается убедить Израиль покинуть политику нейтральности в условиях российско-украинской войны и начать сотрудничество, но пока безуспешно.
- 22 июня в интервью Jerusalem Post премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил , что его страна сочувствует Украине, но оружие не предоставит из-за опасений, что оно может попасть в Иран.
- 25 июня посольство Украины в Израиле раскритиковало Иерусалим за пророссийскую позицию и призвало к поддержке Украины и глобальному демократическому порядку.
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