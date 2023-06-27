Украинский посол был вызван в МИД Израиля после критики пророссийской политики Иерусалима

Об этом информирует The Jerusalem Post .

"Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в МИД Израиля на встречу 3 июля из-за его недавней критики политики Израиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча состоится с руководительницей Управления по стратегическим вопросам Ализой Бен-Нун. Также будет продолжен обмен информацией по этому вопросу между Иерусалимом и Киевом.