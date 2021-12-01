Украинский политзаключенный в РФ Яцкин объявил голодовку, - адвокат Полозов

Об этом он сообщил в Facebook.



Полозов отметил, что во время этапирования из временно оккупированного Крыма для отбывания наказания в РФ, Яцкина перевезли в СИЗО-1 города Саратова, печально известное пытками.



По словам адвоката, со стороны российских тюремщиков по отношению к Яцкину систематически осуществляются провокации. В частности, за то, что он не разрешил в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес Украины, у него отобрали все лекарства, порвали сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду, а вода в камере не пригодна для потребления.



Яков страдает хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, вследствие чего происходит нагноение, но ему не оказывают медицинской помощи.



"Голодирование в таком состоянии может быть очень опасным", – резюмировал Полозов. По его словам, Яцкив просил передать, что не видит другого выхода.



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram, что обратилась по этому поводу к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить Яцкиву соответствующие условия содержания.

Напомним, уроженца с. Войково Первомайского района Крыма Ивана Яцкина задержали 16 октября 2019 года. Яцкина обвиняют по ст. 275 Уголовного кодекса России – государственная измена в форме шпионажа.

Адвокат Николай Полозов сообщил, что после ареста Яцкина перевезли из оккупированного Крыма в Москву, где, по словам адвоката, российские силовики оказывали на крымчанина "сильное психологическое давление".

В СБУ отрицали сотрудничество с Иваном Яцкиным.

Оккупанты приговорили Яцкина к 11 годам колонии строгого режима

В заключении у Яцкина ухудшилось здоровье .

4 ноября российские тюремщики поместили украинского политзаключенного из Крыма Ивана Яцкина в штрафной изолятор колонии в Краснодарском крае и в течение трех дней был вынужден стоять на ногах, поскольку по правилам пребывания в ШИЗО откидная кровать днем пристегивается.