Украинский политзаключенный в РФ Яцкин объявил голодовку, - адвокат Полозов
Адвокат Ивана Яцкина Николай Полозов заявил, что украинский политзаключенный объявил голодовку
Об этом он сообщил в Facebook.
Полозов отметил, что во время этапирования из временно оккупированного Крыма для отбывания наказания в РФ, Яцкина перевезли в СИЗО-1 города Саратова, печально известное пытками.
По словам адвоката, со стороны российских тюремщиков по отношению к Яцкину систематически осуществляются провокации. В частности, за то, что он не разрешил в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес Украины, у него отобрали все лекарства, порвали сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду, а вода в камере не пригодна для потребления.
Яков страдает хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, вследствие чего происходит нагноение, но ему не оказывают медицинской помощи.
"Голодирование в таком состоянии может быть очень опасным", – резюмировал Полозов. По его словам, Яцкив просил передать, что не видит другого выхода.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram, что обратилась по этому поводу к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить Яцкиву соответствующие условия содержания.
- Напомним, уроженца с. Войково Первомайского района Крыма Ивана Яцкина задержали 16 октября 2019 года. Яцкина обвиняют по ст. 275 Уголовного кодекса России – государственная измена в форме шпионажа.
- Адвокат Николай Полозов сообщил, что после ареста Яцкина перевезли из оккупированного Крыма в Москву, где, по словам адвоката, российские силовики оказывали на крымчанина "сильное психологическое давление".
- В СБУ отрицали сотрудничество с Иваном Яцкиным.
- Оккупанты приговорили Яцкина к 11 годам колонии строгого режима
- В заключении у Яцкина ухудшилось здоровье .
- 4 ноября российские тюремщики поместили украинского политзаключенного из Крыма Ивана Яцкина в штрафной изолятор колонии в Краснодарском крае и в течение трех дней был вынужден стоять на ногах, поскольку по правилам пребывания в ШИЗО откидная кровать днем пристегивается.
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