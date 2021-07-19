Украинский политзаключенный в РФ Дудка написал письмо из колонии
Владимир Дудка сообщил в письме из колонии, что у них снова введен карантин, поэтому запрещены длительные свидания
Об этом сообщает активистка украинской общины в Латвии Татьяна Лазда, которой было адресовано послание, передает Еспресо.TV.
"У нас (в Ставропольской колонии, - ред.) снова ввели карантин. Опять не будет длительных свиданий. А я так хотел увидеть сына. Думал, в сентябре, но опять все откладывается", - пишет Дудка.
Свое здоровье, а также условия существования в колонии летом политзаключенный описал следующим образом: "Здоровье мое - с переменным успехом. Двигаюсь, разговариваю - и слава Богу. У нас стоит жара. Тяжеловато. Очень душно".
В своем письме Владимир Дудка также пишет о стремлении к свободе, желании вернуться в Украину и о событиях в ней.
Письмо датировано 28 июня.
Как известно, Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в оккупированном Севастополе и обвинили в подготовке диверсии организованной группой.
В апреле 2019 года севастопольский "суд" приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
15 мая 2020 года Правозащитный центр "Мемориал" признал Бессарабова и Дудку политическими заключенными и потребовал их немедленного освобождения.
Позже Владимир Дудка был этапирован в Ставрополь, в ИК-11.
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