Украинский политзаключенный в РФ Дудка написал письмо из колонии

Об этом сообщает активистка украинской общины в Латвии Татьяна Лазда, которой было адресовано послание, передает Еспресо.TV.



"У нас (в Ставропольской колонии, - ред.) снова ввели карантин. Опять не будет длительных свиданий. А я так хотел увидеть сына. Думал, в сентябре, но опять все откладывается", - пишет Дудка.



Свое здоровье, а также условия существования в колонии летом политзаключенный описал следующим образом: "Здоровье мое - с переменным успехом. Двигаюсь, разговариваю - и слава Богу. У нас стоит жара. Тяжеловато. Очень душно".



В своем письме Владимир Дудка также пишет о стремлении к свободе, желании вернуться в Украину и о событиях в ней.



Письмо датировано 28 июня.



Как известно, Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в оккупированном Севастополе и обвинили в подготовке диверсии организованной группой.



В апреле 2019 года севастопольский "суд" приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.



15 мая 2020 года Правозащитный центр "Мемориал" признал Бессарабова и Дудку политическими заключенными и потребовал их немедленного освобождения.



Позже Владимир Дудка был этапирован в Ставрополь, в ИК-11.

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