Украинский политзаключенный Таран, незаконно удерживаемый оккупантами в ОРДО, во время пыток перенес клиническую смерть, - Денисова

Об этом написала омбудсман Людмила Денисова.



"Гражданин Украины Олег Таран, незаконно удерживаемый органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области в Торезской исправительной колонии № 28, во время пыток перенес клиническую смерть", - сообщила она.



По информации Уполномоченной Верховной Рады по правам человека, 23 марта 2017 года Олега задержали "сотрудники отдела борьбы с организованной преступностью" под предлогом проверки документов на автомобиль. После этого ему надели мешок на голову и вывезли в неизвестном направлении.



Через 10 суток стало известно, что мужчину содержат в тюрьме оккупантов "Изоляция".



"В течение длительного времени он подвергался жестоким издевательствам: его избивали и пытали электрическим током. По словам Олега Тарана, он перенес клиническую смерть", - подчеркнула омбудсман.



Людмила Денисова добавила, что после "Изоляции" Олега Тарана отправили в СИЗО г. Донецка, где он провел 2,5 года в сыром подвальном помещении. 12 августа 2019 года его незаконно приговорили к 6 годам лишения свободы за якобы участие "в террористической организации и незаконной перевозке оружия".



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека подчеркнула, что мужчина страдает гипертонией и до задержания ежегодно проходил курс лечения. Из-за пыток электрическим током его состояние существенно ухудшилось.



"У него постоянные перепады давления и головные боли. Во избежание приступа инсульта Олег Таран нуждается в консультации и диагностике сосудистого врача", - отметила она.



Также Людмила Денисова добавила, что руководство Торезской исправительной колонны на жалобы о состоянии здоровья не реагирует и не оказывает медицинской помощи. Кроме того, около 4 лет органы оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области не подтверждают и не вносят Олега Тарана в списки на обмен пленными.



Омбудсман подчеркнула, что на момент задержания мужчина был единственным кормильцем для жены и восьмимесячного сына.



Такие действия в отношении Олега Тарана являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", - заявила она.



Людмила Денисова обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине с требованием срочно посетить Олега Тарана, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.



Кроме того, омбудсман попросила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.

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