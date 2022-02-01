Украинский политзаключенный Синченко объявил голодовку в СИЗО оккупированного Донецка

Об этом мать Григория Татьяна Гулевская сообщила Укринформу.



По ее словам, причина такого поступка Григория неизвестна. Оккупанты, которые держат украинца "на подвале", родным ничего не объясняют.



Справка: В 2016 году Григорий Синченко приехал в Донецк, чтобы восстановить документы по инвалидности, поскольку с детства страдает позвоночником, и 2 декабря был задержан неизвестными вооруженными людьми по обвинению в работе в пользу Украины. В донецком СИЗО он подвергся пыткам.



Григорий Синченко был освобожден во время большого обмена в декабре 2017 года. В октябре 2019 года он устроил акцию против пыток – взорвал станцию сотового оператора "Феникс". Мужчина выложил видео в YouTube с подписью: "Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам в подвалах МГБ. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи".



Украинца задержали "сотрудники МГБ Донецка" и во второй раз поместили за решетку. В конце 2020 года Григорий Синченко скрылся оттуда, но через месяц его задержали в третий раз.

Напомним, 30 декабря 2021 года омбудсман Людмила Денисова заявила, что украинец Григорий Синченко, в третий раз находящийся в плену российских наемников на оккупированном Донбассе, пытался покончить жизнь самоубийством.