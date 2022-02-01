Украинский политзаключенный Синченко объявил голодовку в СИЗО оккупированного Донецка
Удерживаемый оккупантами в ОРДО украинский политзаключенный Синченко объявил голодовку
Об этом мать Григория Татьяна Гулевская сообщила Укринформу.
По ее словам, причина такого поступка Григория неизвестна. Оккупанты, которые держат украинца "на подвале", родным ничего не объясняют.
Справка: В 2016 году Григорий Синченко приехал в Донецк, чтобы восстановить документы по инвалидности, поскольку с детства страдает позвоночником, и 2 декабря был задержан неизвестными вооруженными людьми по обвинению в работе в пользу Украины. В донецком СИЗО он подвергся пыткам.
Григорий Синченко был освобожден во время большого обмена в декабре 2017 года. В октябре 2019 года он устроил акцию против пыток – взорвал станцию сотового оператора "Феникс". Мужчина выложил видео в YouTube с подписью: "Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам в подвалах МГБ. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи".
Украинца задержали "сотрудники МГБ Донецка" и во второй раз поместили за решетку. В конце 2020 года Григорий Синченко скрылся оттуда, но через месяц его задержали в третий раз.
- Напомним, 30 декабря 2021 года омбудсман Людмила Денисова заявила, что украинец Григорий Синченко, в третий раз находящийся в плену российских наемников на оккупированном Донбассе, пытался покончить жизнь самоубийством.
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