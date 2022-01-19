Украинский политзаключенный Приходько, удерживаемый в РФ, подвергался пыткам и имеет хронические заболевания, - Денисова

Об этом сообщает Офис омбудсмана.



"РФ продолжает нарушать основополагающие права незаконно заключенного гражданина Украины, крымчанина Олега Приходько на жизнь и медицинскую помощь", - написала Денисова.



Украинский политзаключенный, почти полгода удерживаемый в тюрьме ФКУ Т-2 российского города Владимир, ни разу не получил медицинской помощи и необходимых лекарств, которые присылают ему родственники. Как заявила омбудсмен, об этом узнали родственники мужчины, имевшие краткосрочное трехчасовое свидание с ним.



По ее словам, во время этапирования из Ростова-на-Дону во Владимир Олега Приходько пытали электрическим током, обливали холодной водой и держали с загнутыми руками в наручниках.



"Сейчас Олег Приходько выглядит истощенным и отечным, ведь у него хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. Однако руководство исправительного учреждения не обеспечивает право на получение надлежащей медицинской помощи, что предусмотрено пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08 .1955, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН", - подчеркнула Людмила Денисова.



Она сообщила, что также украинца в течение длительного времени держали в одиночной камере и заставляли проводить весь день на ногах, поскольку лежать ему позволяют только во время отбоя.



"За то, что однажды он заснул сидя, его упекли в ШИЗО. Олег находится в очень подавленном состоянии и считает, что его "медленно убивают", - рассказала омбудсман.



Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины, а именно содействовать предоставлению необходимой медицинской помощи и призвала международное сообщество объединить усилия и усилить давление на страну-агрессора, чтобы как можно скорее вернуть домой всех пленников Кремля и прекратить преследование мирных жителей украинского полуострова Крым.

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