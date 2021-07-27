Украинский политзаключенный Бекиров, удерживаемый в колонии в РФ, перенес микроинсульт, - Денисова

Об этом она сообщила в Facebook.



Как сообщил его адвокат, Инвер сам обратился за помощью в медсанчасть колонии, где впоследствии потерял сознание. Врачи диагностировали микроинсульт.



"Несмотря на критическое состояние здоровья заключенного, руководство исправительного учреждения планирует перевести 58-летнего мужчину в штрафной изолятор за нарушения правил внутреннего распорядка. Пребывание в ШИЗО может закончиться для Инвера Бекирова самым худшим", - написала омбудсмен.



Денисова отметила, что действия администрации исправительной колонии являются нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток.

Известно, что Бекирова страна-оккупант безосновательно приговорила к 18 годам лишения свободы за якобы "участие в организации" Хизб ут-Тахрир", которую РФ считает террористической.

Уже шестой год он находится в незаконном заключении.