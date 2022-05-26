Украинский политик об Анджее Дуде: самый большой друг Украины в мире

Он был гостем польской телепрограммы "Онет Рано" .

"Его действительно хорошо восприняли все партии, и власть, и оппозиция, и украинское общество. Он рассказывал все то, что хотят услышать украинцы. Он сказал, что членство Украины в Европейском Союзе – дело его жизни. Это также вопрос жизни каждого украинца, особенно сейчас", - сказал Княжицкий.

Президент Дуда выступил в воскресенье в Верховной Раде как первый иностранный лидер с начала войны. В свою очередь, во время пребывания Анджея Дуды в Киеве президент Зеленский заявил, что хочет придать находящимся в Украине полякам особый статус. Таким образом, он хочет отблагодарить за недавно принятый в Польше закон о помощи людям из Украины.

"Украинцы знают, что Польша – ближайший друг. Раньше в отношениях между Польшей и Украиной были разные ситуации. Сейчас Украину поддерживают и власть, и польская оппозиция. Мы очень хорошо относимся к каждому поляку", – сказал Николай Княжицкий.