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Украинский покерист отдаст $132 000 пострадавшим от войны
Украина продолжает оказывать сопротивление российским захватчикам, которые напали на нас 24 февраля. Мир поддерживает украинцев, и со всех уголков планеты каждый день приходят миллионы долларов благотворительности
Не остаются в стороне и украинские покеристы, которые оказывают поддержку не словом, а делом. Андрей Козленко профессионально играет в покер, и его ник “BabyShark19” можно часто встретить за онлайн-столами. У Андрея также есть свой Твич-канал, на котором парень активно стримит.
На днях BabyShark19 перешел в финальный день покерного турнира с призовым фондом 1 500 000$, который проходил в покер-руме PokerOK. Еще перед началом игры Андрей объявил о стриме и пообещал отдать весь свой выигрыш на благотворительность. На момент начала трансляции в игре оставалось 83 человека, а за первое место полагался приз 190 000$.
Нашлись те люди, которые осудили покериста и писали, что война – не время для стримов. Уже через несколько часов каждый из них понял, насколько же ошибался.
Сотни зрителей в прямом эфире наблюдали за игрой Андрея и переживали за результат. Козленко уверенно шел к победе, но в финальном хедз-апе уступил игроку из Гонконга. Несмотря на проигрыш, покерист все равно получил внушительную сумму призовых за второе место – 132 000$.
Как только турнир завершился, Андрей еще раз повторил о том, что все деньги пойдут на поддержку украинцам: «А теперь приятные хлопоты. Будем всей семьей планировать, как эффективнее потратить выигранные деньги, чтобы помочь большему количеству людей. Все ваши адекватные предложения будут приниматься к изучению».
Сразу после этого подписчики начали оставлять комментарии с идеями, куда лучше задонатить. Появилось много просьб по поводу еды, медикаментов, во многих городах не хватает бронежилетов и других важных вещей. Андрей решил сконцентрировать свои усилия именно на этих моментах и отказаться от дорогостоящих покупок:
«Коптеры и машины по 7 000$-10 000$ никак не подпадают под эти критерии. Это очень важно, но для нашего маленького бюджета на фоне огромных проблем это много», – добавил Андрей Козленко.
Отметим, что 132 000$ – самый крупный выигрыш в карьере BabyShark19. Несмотря на это, полностью вся сумма уйдет на благотворительность. Такой поступок не может не вызывать уважения и показывает хороший пример другим покеристам.
По материалам Cardmates.net.
На днях BabyShark19 перешел в финальный день покерного турнира с призовым фондом 1 500 000$, который проходил в покер-руме PokerOK. Еще перед началом игры Андрей объявил о стриме и пообещал отдать весь свой выигрыш на благотворительность. На момент начала трансляции в игре оставалось 83 человека, а за первое место полагался приз 190 000$.
Нашлись те люди, которые осудили покериста и писали, что война – не время для стримов. Уже через несколько часов каждый из них понял, насколько же ошибался.
Сотни зрителей в прямом эфире наблюдали за игрой Андрея и переживали за результат. Козленко уверенно шел к победе, но в финальном хедз-апе уступил игроку из Гонконга. Несмотря на проигрыш, покерист все равно получил внушительную сумму призовых за второе место – 132 000$.
Как только турнир завершился, Андрей еще раз повторил о том, что все деньги пойдут на поддержку украинцам: «А теперь приятные хлопоты. Будем всей семьей планировать, как эффективнее потратить выигранные деньги, чтобы помочь большему количеству людей. Все ваши адекватные предложения будут приниматься к изучению».
Сразу после этого подписчики начали оставлять комментарии с идеями, куда лучше задонатить. Появилось много просьб по поводу еды, медикаментов, во многих городах не хватает бронежилетов и других важных вещей. Андрей решил сконцентрировать свои усилия именно на этих моментах и отказаться от дорогостоящих покупок:
«Коптеры и машины по 7 000$-10 000$ никак не подпадают под эти критерии. Это очень важно, но для нашего маленького бюджета на фоне огромных проблем это много», – добавил Андрей Козленко.
Отметим, что 132 000$ – самый крупный выигрыш в карьере BabyShark19. Несмотря на это, полностью вся сумма уйдет на благотворительность. Такой поступок не может не вызывать уважения и показывает хороший пример другим покеристам.
По материалам Cardmates.net.
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