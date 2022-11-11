Украинский почтовый оператор приобрел очередную партию современных тренажеров для реабилитации защитников

Адаптивная паралимпийская лава для жима, гребной и велотренажеры. Такую помощь ДЗ ГОВ "Лесная поляна" Минздрава Украины" оказала компания Новая Почта. Это стало продолжением сотрудничества с Благотворительным фондом "Активная Украина". На новых тренажерах украинские воины возобновят свои силы и будут готовиться к международным паралимпийским соревнованиям.

“Сейчас реабилитация украинских военных очень важна. Мы закупили две партии реабилитационных тренажеров. Первую партию мы поставили в сентябре в военный госпиталь. Вторую привезли только”, – рассказывает соучредительница Новой почты Инна Поперешнюк.

Вадим Свириденко сейчас занимает должность Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий. На войне потерял четыре конечности. Но желание жить полноценной жизнью нашего воина не покидало ни на минуту. Вадим многократный участник и победитель международных соревнований среди ветеранов.

“Я никогда не думал, что буду показывать какие-либо результаты. И я очень счастлив, что попал в спортивную команду. Показал результат. Считаю, что своим примером смогу поднять многих раненых бойцов, – говорит Вадим Свириденко.

Новая почта в 2015 году запустила программу реабилитации участников боевых действий. С тех пор компания регулярно снабжает медицинские учреждения необходимым оборудованием. В планах – приобрести тренажеры для госпиталей и других регионах Украины.