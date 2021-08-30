Украинский пловец Трусов с мировым рекордом выиграл золото на Паралимпиаде-2020
Украинец Андрей Трусов с мировым рекордом выиграл золото в плавании на 100 метров на спине на Паралимпийских играх-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Токио прошел финальный заплыв на дистанцию 100 метров на спине. За медали Паралимпиады-2020 соревновались сразу двое украинский - Андрей Трусов и Евгений Болодайко.
Трусов показал результат 1,08.14 и получил золотую медаль. Этот показатель помог Украинский установить новый мировой рекорд. Он побил достижение другого Украинский Богдана Гриненко - 1,08.92.
Паралимпиада-2020
Плавание. 100 м на спине.
Мужчины, класс S7
1. Андрей Трусов (Украина) - 1,08.14
2. Пипо Карломаньо (Агрентина) - 1,08.83
3. Марк Маляр (Израиль) - 1.10,08
5. Евгений Богодайко (Украина) - 1.11,57
Всего на счету Украины 12 золотых, 24 серебряных и 12 бронзовых наград. В медальном зачете наша команда занимает пятую позицию. По общему количеству медалей - четвертое.
- Напомним, 29 августа легкоатлетка Оксана Зубковская и гребец Полански принесли сборной Украины девятую и десятую золотые медали Паралимпийских игр в Токио.
- 30 августа украинка Марина Литовченко завоевала золотую медаль по настольному теннису на Паралимпиаде-2020.
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