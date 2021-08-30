Украинский пловец Трусов с мировым рекордом выиграл золото на Паралимпиаде-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В Токио прошел финальный заплыв на дистанцию 100 метров на спине. За медали Паралимпиады-2020 соревновались сразу двое украинский - Андрей Трусов и Евгений Болодайко.



Трусов показал результат 1,08.14 и получил золотую медаль. Этот показатель помог Украинский установить новый мировой рекорд. Он побил достижение другого Украинский Богдана Гриненко - 1,08.92.



Паралимпиада-2020



Плавание. 100 м на спине.



Мужчины, класс S7



1. Андрей Трусов (Украина) - 1,08.14



2. Пипо Карломаньо (Агрентина) - 1,08.83



3. Марк Маляр (Израиль) - 1.10,08



5. Евгений Богодайко (Украина) - 1.11,57

Всего на счету Украины 12 золотых, 24 серебряных и 12 бронзовых наград. В медальном зачете наша команда занимает пятую позицию. По общему количеству медалей - четвертое.