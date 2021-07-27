Украинский пловец Романчук установил олимпийский рекорд на Играх в Токио
Украинский пловец Михаил Романчук вышел в финал 800-метровки вольным стилем на Олимпиаде-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский пловец Михаил Романчук в квалификации 800-метровки вольным стилем показал результат 7.41,28. Роман прошел в финал Олимпиады-2020 с лучшим результатом. Заплыв состоится 29 июля в 4:30.
Дистанция 800 метров вольным стилем впервые представлена на Олимпиаде. Поэтому результат Романчука является лучшим в истории Игр.
Михаил Романчук также побил собственный рекорд Украины, который установил в 2019 году в Стокгольме - 7.42,49.
В целом сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
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Напомним, 27 июля Елена Костевич и Олег Омельчук принесли Украине бронзовую награду в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио.
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