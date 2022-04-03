Украинский певец Макс Барских вступил в ряды ВСУ и призвал думать, как будем праздновать победу

О подготовке и вступлении в ВСУ он сообщил на своей странице в Инстаграм.

"Ну что друзья, всем привет. Я начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад единственное, что я держал в своих руках – это микрофон. И не только... Но сейчас время меняется", - сообщил Макс.

В первом же комментарии к этому видео он обратился с призывом уже думать о победе и о том, что будем делать в мирное время:

"Как празднуем? Что сделаете в первую очередь?"

Напомним, ранее Барских заявил, что готов пожертвовать своей карьерой ради Украины и официально запретил использование своей музыки на территории России.

А недавно артист посетил Львов и исполнил песню, посвященную событиям войны, чтобы поддержать беженцев.

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