Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге Henley & Partners

Такие данные привела пресс-служба компании.

Указывается, что в настоящее время Украина имеет безвизовый режим со 146 странами. Это на три государства больше, чем в прошлом. Украина разделяет 30 место с Гренадой и Сент-Люсией.

Первая десятка выглядит так:

Сингапур (граждане могут посещать 192 страны без виз). Италия, Германия, Испания (граждане могут посещать 190 стран без виз). Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея, Япония (граждане могут посещать 189 стран без виз). Дания, Ирландия, Нидерланды, Великобритания (граждане могут посещать 188 стран без виз). Бельгия, Чехия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Португалия (граждане могут посещать 187 стран без виз). Австралия, Венгрия, Польша (граждане могут посещать 186 стран без виз). Канада, Греция (граждане могут посещать 185 стран без виз). Литва, США (граждане могут посещать 184 страны без виз). Латвия, Словакия, Словения (граждане могут посещать 183 страны без виз). Эстония, Исландия (граждане могут посещать 182 страны без виз).

Следует отметить, что в прошлом году Япония была на первом месте, а теперь опустилась на третье.