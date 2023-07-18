Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге Henley & Partners
Консалтинговая компания по гражданству и проживанию Henley & Partners опубликовала индекс паспортов мира. Загранпаспорт Украины занял 30 место
Такие данные привела пресс-служба компании.
Указывается, что в настоящее время Украина имеет безвизовый режим со 146 странами. Это на три государства больше, чем в прошлом. Украина разделяет 30 место с Гренадой и Сент-Люсией.
Первая десятка выглядит так:
- Сингапур (граждане могут посещать 192 страны без виз).
- Италия, Германия, Испания (граждане могут посещать 190 стран без виз).
- Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея, Япония (граждане могут посещать 189 стран без виз).
- Дания, Ирландия, Нидерланды, Великобритания (граждане могут посещать 188 стран без виз).
- Бельгия, Чехия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Португалия (граждане могут посещать 187 стран без виз).
- Австралия, Венгрия, Польша (граждане могут посещать 186 стран без виз).
- Канада, Греция (граждане могут посещать 185 стран без виз).
- Литва, США (граждане могут посещать 184 страны без виз).
- Латвия, Словакия, Словения (граждане могут посещать 183 страны без виз).
- Эстония, Исландия (граждане могут посещать 182 страны без виз).
Следует отметить, что в прошлом году Япония была на первом месте, а теперь опустилась на третье.
- В 2022 году украинский паспорт был на 35-м месте.
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