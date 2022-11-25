Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Спикер отметил, что в Парламенте зарегистрирован проект Постановления "О Заявлении Верховной Рады Украины о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и ее реформировании, ответственности членов российских политических партий, поддерживающих агрессию".

"Здесь все просто. РФ считает себя правопреемником СССР, хотя в 1991 году СССР, как государство и субъект международного права, прекратил свое существование. Поэтому и РФ не может иметь статус государства-продолжателя СССР", - говорится в сообщении.

Стефанчук добавил, что абсурдно то, что государство-террорист может влиять на принятие решений в ООН и тем более ветировать их.

"Поэтому Украина призывает реформировать такую важную международную организацию. С этим и будем обращаться в парламенты и правительства иностранных государств. Прогнозирую одобрение этого Постановления украинским Парламентом без длительных дискуссий", - отметил председатель ВР.

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