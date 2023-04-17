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Украинский парламент не забирал деньги у военных, снимает или дает зарплаты правительство, - полковник СБУ Костенко

17 апреля, 2023 понедельник
19:29
Война с Россией

Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко отметил, что парламент проголосовал бюджет и деньги заложены в бюджете на выплаты военным

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Украинский парламент не забирал деньги у военных. Парламент проголосовал бюджет и деньги заложены в бюджете на выплаты военным. Снимает или дает зарплаты военным правительство, а дальше по указанию офиса президента ведутся дискуссии. Когда были сняты выплаты военнослужащим, было доказано, будто это сделал парламент. Нет, депутаты ничего не забирали. Но ни правительство, ни офис президента не захотели сказать, что это не депутаты. А депутаты проголосовали и вернули выплаты военным", - подчеркнул Костенко.

Полковник СБУ также указал на необходимость обеспечения людей, которые воюют на первой линии фронта и тренируются на полигонах, чтобы вступить в бой.

"Мы должны найти средства для военных. Нужно побороть коррупцию, разобраться с таможней, контролировать налоговую. Разговаривать с партнерами, чтобы давали деньги на военных. Надо говорить партнерам, что они должны обеспечивать наших солдат, чтобы в перспективе не воевали их солдаты. Люди, которые пошли нас защищать, заслуживают достойной заработной платы. Власть должна отойти в сторону, если не способна этого сделать. Пусть придут те, кто найдет деньги для военных", - подчеркнул Костенко.

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