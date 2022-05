Украинский парамедик и волонтер Тайра находится в российском плену уже 45 дней

Об этом говорится в телеграме Демсокиры.



Тайра была парамедиком с 2014 года, а ее команда "Ангелы Тайры" спасла жизнь не менее 500 украинским военным. В 2018 году Юлия Паевская завоевала золотую медаль в соревнованиях Invictus Games по плаванию и бронзу по стрельбе из лука.



"45 дней назад, когда Тайра спешила на помощь раненым людям, ее взяли в плен россияне. И с тех пор никто из официальных представителей Украины, никто из международных правозащитников не имел к ней доступа. За эти 45 дней россияне даже не внесли ее в списки пленных. 45 дней пыток в рашистских застенках. 45 дней без поддержки и без медицинской помощи. 45 дней без вести", - подчеркнули в партии.



За это время Украина пыталась добиться по крайней мере внесения Юлии Паевской в списки пленных, но тщетно. Оккупанты не имели права брать украинку в плен, ведь тогда она находилась в Мариуполе как волонтер-парамедик. В Демсокире предполагают, что РФ пытается создать для Юлии Паевской образ преступницы.



По информации МИД Украины, единственная возможность повлиять на ситуацию - огласка, чтобы освобождения Тайры требовали все страны, чтобы о ней говорили в мировых медиа, организовывали акции, а также чтобы к ее освобождению присоединялись иностранные спортсмены и парамедики.



"И мы можем это сделать. Каждый на своем месте. Обычное сообщение от сотен и тысяч людей, в личные и в комментарии к мировым политикам, правозащитникам, в СМИ и спортсменам может сдвинуть с места дело Тайры и даст шанс на ее возвращение домой", - отметили в Демсокире.



Для этого необходимо распространить сообщения среди иностранных политиков, спортсменов, артистов, парамедиков, чтобы они давили на Россию.





"Please, help save Julia Paevska from Russian captivity! Julia Paevska is a well-known Ukrainian sportswoman and a paramedic who saved more than 500 people during the war in Donbass. On March 16, Julia was captured by Russians in besieged Mariupol where she was providing medical aid to local people as a volunteer. She was decommissioned from military service due to her disability, so she is protected under Geneva Conventions both as a medic and as a non-combatant. The Russian propaganda falsely accussed her to be a Nazi and a killer, and shown her in a humiliating video, in which she looked like she was tortured. She has a disability and requires medical aid. Russia refuses to list her as a prisoner of war, denies all contact with her, and we don’t even know if she is still alive. The only hope to save her is through diplomacy and international pressure. We kindly ask you to do everything in your capacity to persuade Russia to set her free", - говорится в заявлении.

17 марта стало известно, что Юлия Паевская попала в плен в Мариуполе.

18 апреля дочь захваченной россиянами в плен волонтера Тайры выиграла бронзу "Игр непокоренных".

