Украинский паралимпиец объяснил, почему отказался от совместного фото с россиянами

Об этом Цветов написал в facebook.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое ... С Украиной в сердце", - написал Цветов.

Украинец после забега на 100 м, в котором он получил серебро, отказался от совместного фото и объятий на пьедестале почета с представителями Паралимпийского комитета России - Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.