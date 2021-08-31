Украинский паралимпиец объяснил, почему отказался от совместного фото с россиянами
Украинский легкоатлет Игорь Цветов заявил, что отказался от совместного фото с россиянами на Паралимпиаде в Токио в знак уважения к Украине
Об этом Цветов написал в facebook.
"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое ... С Украиной в сердце", - написал Цветов.
Украинец после забега на 100 м, в котором он получил серебро, отказался от совместного фото и объятий на пьедестале почета с представителями Паралимпийского комитета России - Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.
- Напомним, 30 августа Игорь Цветов отказался фотографироваться и обниматься с российскими спортсменами на награждении Паралимпиады-2020.
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