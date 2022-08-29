Украинский оператор Никита Кузьменко получил награду MTV VMA 2022 за клип на песню Гарри Стайлза
Ночью 29 августа объявили победителей ежегодной музыкальной премии Video Music Awards 2022. Среди них – украинский оператор Никита Кузьменко
Список был опубликован на сайте MTV.
29 августа состоялась церемония награждения MTV Video Music Awards 2022. В ней принял участие клип Гарри Стайлза As It Was. Его оператором выступил украинский Никита Кузьменко из команды украинской клипмейкера Тани Муиньо.
Никита Кузьменко – это украинский кинооператор. Известен благодаря документальной ленте "Живая ватра", которая в 2015 году получила специальную награду от жюри на фестивале Hot Docs и в 2017 году победила в двух номинациях премии "Золотая юла". Он также был оператором клипов Джамалы ("Запуталась"), Monatik ("Jomo"), Post Malone и The Weeknd ("One Right Now").
Клип Гарри Стайлза в общей сложности претендовал на награду в пяти номинациях. Среди них он выиграл премии за "Лучшую операторскую работу" и за "Лучший поп".
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