29 августа состоялась церемония награждения MTV Video Music Awards 2022. В ней принял участие клип Гарри Стайлза As It Was. Его оператором выступил украинский Никита Кузьменко из команды украинской клипмейкера Тани Муиньо.

Никита Кузьменко – это украинский кинооператор. Известен благодаря документальной ленте "Живая ватра", которая в 2015 году получила специальную награду от жюри на фестивале Hot Docs и в 2017 году победила в двух номинациях премии "Золотая юла". Он также был оператором клипов Джамалы ("Запуталась"), Monatik ("Jomo"), Post Malone и The Weeknd ("One Right Now").

Клип Гарри Стайлза в общей сложности претендовал на награду в пяти номинациях. Среди них он выиграл премии за "Лучшую операторскую работу" и за "Лучший поп".

