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Украинский оператор Никита Кузьменко получил награду MTV VMA 2022 за клип на песню Гарри Стайлза

29 августа, 2022 понедельник
13:55
Культура

Ночью 29 августа объявили победителей ежегодной музыкальной премии Video Music Awards 2022. Среди них – украинский оператор Никита Кузьменко

Список был опубликован на сайте MTV.

29 августа состоялась церемония награждения MTV Video Music Awards 2022. В ней принял участие клип Гарри Стайлза As It Was. Его оператором выступил украинский Никита Кузьменко из команды украинской клипмейкера Тани Муиньо.

Никита Кузьменко – это украинский кинооператор. Известен благодаря документальной ленте "Живая ватра", которая в 2015 году получила специальную награду от жюри на фестивале Hot Docs и в 2017 году победила в двух номинациях премии "Золотая юла". Он также был оператором клипов Джамалы ("Запуталась"), Monatik ("Jomo"), Post Malone и The Weeknd ("One Right Now").

Клип Гарри Стайлза в общей сложности претендовал на награду в пяти номинациях. Среди них он выиграл премии за "Лучшую операторскую работу" и за "Лучший поп".

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