Украинский омбудсмен заявил, что Красный Крест не выполняет мандат и нарушает нейтральность
Международный Комитет Красного Креста не выполняет свой мандат в Украине и даже не пытается этого делать, а также нарушает принцип нейтральности, называя войну "кризисом" или "конфликтом в Украине"
Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Укринформу .
"На мой взгляд, в деятельности Международного Комитета Красного Креста в Украине глобальная проблема – они не выполняют свой мандат. Их основная задача – выполнять этот мандат и сохранять нейтральность. А они, среди прочего, используют термины типа "кризис в Украине" или "конфликт" в Украине", – сказал Лубинец.
По словам омбудсмена, из-за того, что Красный Крест не использует термин "международный военный конфликт", у иностранцев создается впечатление, что Украина воюет сама против себя.
"Что проблема, оказывается, не в агрессии РФ против нашего государства, а проблема – в Украине. По этим дефинициям, на мой взгляд, большое желание уравнять две страны со стороны МККК", – подчеркнул Лубинец.
Комментируя возможные альтернативы Красному Кресту, Лубинец сказал, что это могла быть миссия от ПАСЕ или ООН.
"Намного легче сказать, что нас РФ не допускает, и все, точка. А что вы, международная организация с мировым именем, делаете для того, чтобы вас допустили? Кроме того, что вас не пускают, какие-то шаги будут от вас сделаны". или нет?" – возмутился омбудсмен.
- На прошлой неделе представители Красного Креста не приехали на линию разграничения с временно оккупированными территориями, где их ждала украинская делегация. Украинские власти требуют от МККК посетить военнопленных в колонии в Оленовке.
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