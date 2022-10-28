Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Укринформу .

"На мой взгляд, в деятельности Международного Комитета Красного Креста в Украине глобальная проблема – они не выполняют свой мандат. Их основная задача – выполнять этот мандат и сохранять нейтральность. А они, среди прочего, используют термины типа "кризис в Украине" или "конфликт" в Украине", – сказал Лубинец.

По словам омбудсмена, из-за того, что Красный Крест не использует термин "международный военный конфликт", у иностранцев создается впечатление, что Украина воюет сама против себя.

"Что проблема, оказывается, не в агрессии РФ против нашего государства, а проблема – в Украине. По этим дефинициям, на мой взгляд, большое желание уравнять две страны со стороны МККК", – подчеркнул Лубинец.

Комментируя возможные альтернативы Красному Кресту, Лубинец сказал, что это могла быть миссия от ПАСЕ или ООН.

"Намного легче сказать, что нас РФ не допускает, и все, точка. А что вы, международная организация с мировым именем, делаете для того, чтобы вас допустили? Кроме того, что вас не пускают, какие-то шаги будут от вас сделаны". или нет?" – возмутился омбудсмен.

На прошлой неделе представители Красного Креста не приехали на линию разграничения с временно оккупированными территориями, где их ждала украинская делегация. Украинские власти требуют от МККК посетить военнопленных в колонии в Оленовке.

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