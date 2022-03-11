Украинский народ уже в ЕС – его поддерживают народы Европы, а политики подстроятся, - Зеленский
Наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы нас хотели видеть в Евросоюзе.
Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Эспрессо.TV .
"Сегодня и завтра продолжаются дискуссии по поводу будущего Украины в ЕС. Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы нас хотели там видеть. Среди родных. Чтобы нас туда пригласили. Это финальный экзамен для Европы. Среди лидеров государств есть те, что нас поддерживают, а есть поддерживающие только себя", - отметил глава государства.
Но мы видим, как к нам относятся народы всех европейских стран – и это главное.
"Я точно знаю, если бы именно люди решали, что касается нашего членства в ЕС – они бы точно избрали народ Украины. Сегодня, когда я вижу поддержку каждого народа Европы на площадях столиц, я знаю – украинский народ уже в Евросоюзе. Ну а политики – я уверен, что они подстроятся. Желательно быстрее. Слава народам Европы! Слава Украине! Слава нашим военным", - подытожил Владимир Зелнский.
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