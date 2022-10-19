Украинский народ получил Премию Сахарова "За свободу мысли"
Украинский народ и его лидеры, в том числе президент Владимир Зеленский, получили Премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли"
Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Мецолла.
"Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократии, свободы и верховенство права. Рискуют жизнью ради нас. И сегодня они гордые победители Премии имени Сахарова. Нет их достойнее. Поздравляем мужественный народ Украины!" – написала она.
Премия Андрея Сахарова "За свободу мысли" - ежегодная награда Европарламента, основанная в 1988 году. В разные годы ее победителями были президент ЮАР Нельсон Мандела, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, правозащитница Людмила Алексеева. В 2019 году лауреатом Премии имени Сахарова стал украинский режиссер Олег Сенцов.
- 7 сентября украинский народ и Зеленского номинировали на Премию имени Сахарова.
- 13 октября украинский народ и его лидеры оказались среди финалистов Премии имени Сахарова.
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