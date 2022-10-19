Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Мецолла.

"Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократии, свободы и верховенство права. Рискуют жизнью ради нас. И сегодня они гордые победители Премии имени Сахарова. Нет их достойнее. Поздравляем мужественный народ Украины!" – написала она.

Премия Андрея Сахарова "За свободу мысли" - ежегодная награда Европарламента, основанная в 1988 году. В разные годы ее победителями были президент ЮАР Нельсон Мандела, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, правозащитница Людмила Алексеева. В 2019 году лауреатом Премии имени Сахарова стал украинский режиссер Олег Сенцов.

7 сентября украинский народ и Зеленского номинировали на Премию имени Сахарова.

13 октября украинский народ и его лидеры оказались среди финалистов Премии имени Сахарова.