Украинский народ наградили премией Dissident Human Rights за отстаивание свободы и прав человека
Украинцы получили премию Dissident Human Rights за отстаивание свободы и прав человека, впервые ею наградили не отдельных активистов, а весь народ
"С 2015 года премия присуждается активистам и диссидентам – представителям порабощенных народов за их храбрость в отстаивании прав человека и свободы. В этом году впервые ею отметили не конкретную личность, а весь народ Украины за "мужественную борьбу за свободу и против агрессивной войны России", - надпись она.
Зеленская отметила, что РФ продолжает пользоваться сталинскими методами в отношении украинцев.
Также супруга Президента Украины напомнила миру, что украинцы борются не только за свою свободу.
"Ценой героических усилий мы боремся не только за свою свободу. Мы боремся, чтобы сталинский Большой террор больше не использовался нигде и никогда в цивилизованном мире. Именно об этом и свидетельствует сегодняшняя награда, которую везу в Украину", - подытожила она.
- Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с президентом США Байденом и его супругой.
- Елена Зеленская во время визита в США встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном.
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