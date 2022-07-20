В Вашингтоне, в Мемориале жертвам коммунизма Елена Зеленская получила премию Dissident Human RightsAward для всего народа Украины.

"С 2015 года премия присуждается активистам и диссидентам – представителям порабощенных народов за их храбрость в отстаивании прав человека и свободы. В этом году впервые ею отметили не конкретную личность, а весь народ Украины за "мужественную борьбу за свободу и против агрессивной войны России", - надпись она.

Зеленская отметила, что РФ продолжает пользоваться сталинскими методами в отношении украинцев.

"Система, которая атакует вас, может называться как угодно. Но мы легко узнаем тоталитаризм по его главным признакам – агрессии, насилию, полному обесцениванию человеческой жизни. Это именно то, с чем в лице РФ имеет дело Украина. Россия уже давно не называется коммунистической, но там до сих пор практикуют сталинские методы управления и порабощения других народов", - подчеркнула Елена Зеленская.

Также супруга Президента Украины напомнила миру, что украинцы борются не только за свою свободу.

"Ценой героических усилий мы боремся не только за свою свободу. Мы боремся, чтобы сталинский Большой террор больше не использовался нигде и никогда в цивилизованном мире. Именно об этом и свидетельствует сегодняшняя награда, которую везу в Украину", - подытожила она.

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с президентом США Байденом и его супругой.

Елена Зеленская во время визита в США встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном.

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