Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

По его словам, Российская Федерация – это огромная страна, охватывающая 11 часовых поясов, население которой во много раз превышает население Украины. У нее гораздо больше танков, ракет и артиллерии, чем у Украины. А вооруженные силы значительно больше украинских. Но после более чем 200 дней войны РФ так и не сформировала веские причины для нападения на Украину или аннексии ее земли.

"Вот почему Россия проиграет эту имперскую захватническую войну", - подчеркнул Карпентер.

Он напомнил, что российские войска проиграли битву под Киевом в марте, "и теперь мы видим, как они бросают свои танки и БМП и бегут – иногда буквально – назад в Россию, когда защитники Украины освобождают громады, тяжело пострадавшие от российской оккупации".

Карпентер отметил, как украинские мирные жители со слезами радости поздравляют украинских военных, "резко контрастирует с гневными демонстрациями, которые встречали российские войска, когда они впервые оккупировали украинские города и села прошлой зимой и весной". Он считает, что это связано с тем, что в каждой культуре мира "презирают вооруженного захватчика, который приходит, чтобы забрать вашу землю и убить вашу семью". И именно поэтому российские войска "презирают по всей Украине: от Севера до Юга и с Востока до Запада".

Постпред США при ОБСЕ также прокомментировал, почему войска оккупантов пытаются бежать из Украины.

"Русские войска, которые знают, что их собственное правительство относится к ним как к пушечному мясу, не хотят воевать, кроме, возможно, за рубль и, возможно, за стиральные машины или дополнительный телевизор, похищенные из украинского дома. А народ Украины борется за защиту своих семей и свобод", - отметил Карпентер.

Он также отметил, что российские войска должны немедленно покинуть Запорожскую атомную электростанцию и не ставить под угрозу безопасность всего мира.

"Россия продолжает играть с огнем, ставя под угрозу безопасность мира, удерживая станцию, на которой она не имеет права находиться. Российские войска должны немедленно покинуть Запорожскую атомную электростанцию и разрешить украинским операторам восстановить ядерную и физическую безопасность станции", - заявил Карпентер.

9 сентября руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать "зону безопасности" вокруг ЗАЭС.

15 сентября высший руководящий орган МАГАТЭ, в который входят представители 35 стран ООН, принял резолюцию с требованием к РФ прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

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