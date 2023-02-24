Украинский народ борется и за свободу Молдовы, – Майя Санду
Президент Майя Санду заявила, что Молдова чествует жертвенность и мужество украинского народа, борющегося за мировую свободу в войне против России
Об этом в твиттере написала президент Молдовы.
"Сегодня и каждый день Молдова твердо солидарна с храбрым народом Украины, героически борющимся за свободу и демократию перед лицом жестокой российской агрессии.
Мы чествуем их жертвенность и мужество, в то время как они борются за нашу свободу", – пишет Санду.
- Министерство обороны России во второй раз в течение дня 23 февраля распространило сообщение о том, что Украина готовится к вторжению в Приднестровье. Несмотря на то, что утром официальные власти Молдовы уже опровергли эту информацию.
- Американские аналитики предполагают , что Кремль создает условия для проведения операций под чужими флагами на международной границе Черниговской области и в Молдове.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.25
Покупка 39.25Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.13Продажа 41.99
- Актуальное
- Важное