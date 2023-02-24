Украинский народ борется и за свободу Молдовы, – Майя Санду

Об этом в твиттере написала президент Молдовы.

"Сегодня и каждый день Молдова твердо солидарна с храбрым народом Украины, героически борющимся за свободу и демократию перед лицом жестокой российской агрессии.

Мы чествуем их жертвенность и мужество, в то время как они борются за нашу свободу", – пишет Санду.