Украинский мурал на "Доме Москвы" в Вильнюсе: здание снесут, стенопись выставят на аукцион, а на новом месте создадут неофреску "Несокрушимая"
Демонтаж в столице Литвы сооружения под названием "Дом Москвы" не означает, что в Вильнюсе больше не будет украинского мурала. Команда художников берется за новый артпроект на другой, еще лучшей локации
Нанесенная на "Дом Москвы" стенопись будет продана на аукционе, информирует Литовская национальная комиссия по делам ЮНЕСКО.
"В прошлом году на здании так называемого Дома Москвы, что в самом центре Вильнюса, столицы Литвы, художники из Эстонии, Литвы и Украины создали огромный мурал #DoPeremogi площадью 300 кв.м. Таким образом, здание, имевшее целью усилить влияние и величие России в странах Балтии, стало символом украинской несгибаемости. Позже муниципалитет Вильнюса принял решение демонтировать скандальный долгострой.
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При этом команда, которая стоит за этой работой – художники из Литвы и Украины, а также уникальный робот-муралист из Эстонии – снова объединяют усилия, чтобы этой осенью украсить центр Вильнюса новым муралом, посвященным мужеству Украины и ее народа.
Мурал на "Доме Москвы"
( https://twitter.com/Lithuania )
Новый мурал "Несокрушимая" площадью в несколько сотен квадратных метров будет установлен этой осенью на заметном месте в центре Вильнюса, на здании с видом на реку Нерис, главную водную артерию литовской столицы.
Как художники рисовали первую мурал
"Будущее произведение продолжит рассказ о том, как через год после начала полномасштабного вторжения украинский народ продолжает борьбу и готов пройти всю дистанцию, чтобы защитить свою свободу", - говорит художественная руководительница проекта Лина Шлипавичюте.
"Украинцы защищаются и верят в победу. Они верят в право человека быть свободным, а сами олицетворяют ценности, важные для всех нас. Именно такую историю рассказывает новая неофреска", - добавляет она.
Во второй неофреске месседж твердой решимости Украины продолжает нести та самая сильная украинка, которая в прошлом году "покорила" так называемый Дом Москвы, волонтер из Запорожья Татьяна Дроботя. Как и в прошлый раз, для создания мурала будет использовано изображение Татьяны, сделанное фотографом Еленой Титей.
Новая работа отразит трагические реалии войны на снимке из серии фотографий, сделанных Титей на острове Хортица - колыбели украинского казачества - через неделю после подрыва Каховской ГЭС.
"Проект создает своеобразный диалог между двумя неофресками. Первая работа показывает женщину в начале войны, увековеченную в волонтерском центре, ее глаза полны надежды, что война скоро закончится. На втором мурале изображена та же украинка на месте масштабной техногенной экологической и человеческой катастрофы, вызванной войной. Несокрушимая, она приглашает нас стоять вместе, непоколебимо", - говорится в совместном прессрелизе Литовской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и художественного агентства Artscape Art Agency (Литва).
Над образом Татьяны Дроботи работали:
платье и колье – дизайнер George Lvov (Украина);
венок из живых цветов – Наталья Бойко (Украина);
консультант по костюму – Сергей Биловненко (Украина), доктор исторических наук, специалист по социальной антропологии, доцент кафедры истории Запорожского национального университета.
Проект частично финансируется канцелярией правительства Литовской Республики и Turto bankas.
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