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Украинский "Мотор" проиграл "Барселоне" в гандбольной Лиге чемпионов

24 сентября, 2021 пятница
11:45
Спорт Захар Денисов

Во 2-м туре Лиги чемпионов запорожский "Мотор" проиграл испанской "Барселоне"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Гандбольный поединок в Испании закончился со счетом 36:25 в пользу "Барселоны". "Мотор" уступил в обоих половинах встречи - 16:13 в первом тайме и 20:12 во втором.

В группе B кроме "Мотора" и "Порту" соревнуются еще 6 клубов. Венгерский "Веспрем", польский "Виве Кельце", французский ПСЖ, испанская "Барселона", румынское "Динамо" и немецкий "Фленсбург". В следующий этап выйдут шесть лучших команд.

Следующий матч в ЛЧ "Мотор" проведет 29 сентября дома против "Виве Кельце".

Лига чемпионов

2-й тур

23 сентября

"Барселона" - "Мотор" - 36:25 (16:13, 20:12)

  • 16 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов запорожский "Мотор" обыграл португальский "Порту".

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