Украинский "Мотор" проиграл "Барселоне" в гандбольной Лиге чемпионов
Во 2-м туре Лиги чемпионов запорожский "Мотор" проиграл испанской "Барселоне"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Гандбольный поединок в Испании закончился со счетом 36:25 в пользу "Барселоны". "Мотор" уступил в обоих половинах встречи - 16:13 в первом тайме и 20:12 во втором.
В группе B кроме "Мотора" и "Порту" соревнуются еще 6 клубов. Венгерский "Веспрем", польский "Виве Кельце", французский ПСЖ, испанская "Барселона", румынское "Динамо" и немецкий "Фленсбург". В следующий этап выйдут шесть лучших команд.
Следующий матч в ЛЧ "Мотор" проведет 29 сентября дома против "Виве Кельце".
Лига чемпионов
2-й тур
23 сентября
"Барселона" - "Мотор" - 36:25 (16:13, 20:12)
- 16 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов запорожский "Мотор" обыграл португальский "Порту".
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