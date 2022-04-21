Украинский "Моссад" получит убийц украинского народа, - Шкиряк
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что мы будем знать всех поименно, кто совершал преступления. Включая адреса, номера квартир, список всех родственников и даже банковские счета
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо
“Очень важна функция Службы безопасности, Главного управления разведки, Прокуратуры, следователей Нацполиции и это делается. Я могу с уверенностью сказать, что устанавливается поименно, и мы будем знать всех поименно, включая их адреса, включая список всех родственников, их семей, адреса квартир, даже банковские счета. Никакое чудовище от наказания не уйдет. Даже если этой сволочи удастся избежать международного осуждения, скрываясь в своей морде, если он к тому времени еще будет существовать. Я убежден, что украинский Моссад, рано или поздно, получит убийц украинского народа, насильников наших женщин, - сообщил Шкиряк.
Также советник министра внутренних дел добавил, что у Украины есть положительный опыт уничтожения врагов и террористов.
Такие шаги уже предпринимаются, главная функция, если мы говорим об актах будущего наказания, будет прерогативой таких спецслужб как ССО, ГУР, СБУ и я точно знаю, что работа над этим уже идет. У Украины достаточно хороший, положительный опыт уничтожения врагов и террористов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Думаю не нужно напоминать это – Гиви, Моторола, Захарченко и другие главари российско-террористических банд, есть опыт на непосредственно территории РФ. И безусловно помнить, что за каждую каплю украинской крови российский фашист, совершавший эти кровавые преступления должен ответить. Это открытая полномасштабная война и наша цель побеждать”, - подытожил Шкиряк.
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