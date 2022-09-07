О новой коллекции он рассказал в своем инстаграмме.

Купив одежду из коллекции, каждый покупатель словно становится частицей мирного неба и чистого горизонта для нашей страны, приобщаясь к важной миссии восстановления Украины уже сейчас, когда война еще продолжается.

"Наша компания объединилась с благотворительным фондом "За мирное небо", который занимается ликвидацией последствий вторжения российских войск в Украину! Капсула имеет символическое название "YA MYRNE NEBO" и код на каждом изделии, чтобы все желающие смогли присоединиться к нашему делу и построить новое, светлое будущее Украины", – прокомментировал Андре Тан.

По словам Андре Тана, российские войска полностью уничтожили множество домов. Но каждый день эта цифра только увеличивается. Рашисты уничтожили тысячи многоэтажных жилых и частных домов. Также есть немало домов, нуждающихся в текущем или капитальном ремонте.

Каждый желающий может приобрести черную худи или футболку с сине-желтой надписью "Украина" и патриотическими словами: "Я независимость", "Я свобода", "Я вышиванка", "Я Крещатик", "Я Леся Украинка", "Я мазанка" , "Я аист", "Я паляница".

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