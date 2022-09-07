Украинский модельер Андре Тан создал патриотический принт, средства от его продаж пойдут на восстановление государства
Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан создал патриотические футболки и худи, посвященные мирному небу родной страны – все средства, которые удастся собрать от продажи коллекции, будут использованы для восстановления жилья, разрушенного российскими оккупантами
О новой коллекции он рассказал в своем инстаграмме.
Купив одежду из коллекции, каждый покупатель словно становится частицей мирного неба и чистого горизонта для нашей страны, приобщаясь к важной миссии восстановления Украины уже сейчас, когда война еще продолжается.
"Наша компания объединилась с благотворительным фондом "За мирное небо", который занимается ликвидацией последствий вторжения российских войск в Украину! Капсула имеет символическое название "YA MYRNE NEBO" и код на каждом изделии, чтобы все желающие смогли присоединиться к нашему делу и построить новое, светлое будущее Украины", – прокомментировал Андре Тан.
По словам Андре Тана, российские войска полностью уничтожили множество домов. Но каждый день эта цифра только увеличивается. Рашисты уничтожили тысячи многоэтажных жилых и частных домов. Также есть немало домов, нуждающихся в текущем или капитальном ремонте.
Каждый желающий может приобрести черную худи или футболку с сине-желтой надписью "Украина" и патриотическими словами: "Я независимость", "Я свобода", "Я вышиванка", "Я Крещатик", "Я Леся Украинка", "Я мазанка" , "Я аист", "Я паляница".
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