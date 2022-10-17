Украинский МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии РФ против Украины

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Сообщается, что предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины.

"Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будет нести строжайшую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины", - призвали в министерстве.

Затем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к министрам иностранных дел государств-членов ЕС с призывом наложить санкции на Иран за помощь России осуществлять террор против украинцев.

"Жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерениях иранской стороны передать России баллистические ракеты "земля-земля" для их использования в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Украина будет принимать все доступные меры для защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках воплощения неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН.