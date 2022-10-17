Украинский МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии РФ против Украины
Иран продолжает спонсировать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, продавая беспилотники в Российской Федерации
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.
Сообщается, что предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины.
"Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будет нести строжайшую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины", - призвали в министерстве.
Затем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к министрам иностранных дел государств-членов ЕС с призывом наложить санкции на Иран за помощь России осуществлять террор против украинцев.
"Жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерениях иранской стороны передать России баллистические ракеты "земля-земля" для их использования в войне против Украины", - говорится в сообщении.
Украина будет принимать все доступные меры для защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках воплощения неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН.
- Позже, 16 октября издание The Washington Post сообщило, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfagha.
- Также Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2, превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.
- Утром 17 октября в Киеве раздалось несколько взрывов, произошел прилет по жилому дому, спасателями спасены 19 человек.
- Позже 17 октября стало известно, что ЕС вводит новые санкции против Ирана.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.82
-
EUR
Покупка 38.36Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное