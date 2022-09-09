Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

"Правоохранители разоблачили жителя Одесской области, который вместе с сообщником планировали создать пророссийский канал, назвав его "Украинский медиа-центр "Таврия"", - говорится в сообщении.

Стало известно, что для выполнения задания представителя РФ они разработали детальный план информационной деятельности, направленной на поддержку государства-агрессора.

Согласно этому плану, радио и телевидение должны были сформировать у населения положительное восприятие так называемой специальной военной операции РФ. Для этого создавалось радио и телевидение с эфирным покрытием южных регионов Украины.

Благодаря стражам порядка этот план не был реализован. При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора одному гражданину поставлено в известность о подозрении гражданина в коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины), а его сообщнику – в государственной измене и коллаборационной деятельности (ст. 111, ст. 111-1 УК Украины).

8 сентября Служба безопасности Украины в Волынской области сообщила о подозрении 34-летнему коллаборанту из Луганска, согласившемуся работать в псевдопрокуратуре на оккупированной территории.

9 сентября украинские службы разоблачили двух изменников в Одесской и Николаевской области, которые передавали россиянам информацию о позициях ВСУ и данных об инфраструктуре.

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