"Украинский медиа-центр "Таврия"": в Одесской области разоблачили двух человек, которые планировали распространять российскую пропаганду
В Одесской области разоблачены два человека, которые планировали запустить пророссийский пропагандистский медиа-центр
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
"Правоохранители разоблачили жителя Одесской области, который вместе с сообщником планировали создать пророссийский канал, назвав его "Украинский медиа-центр "Таврия"", - говорится в сообщении.
Стало известно, что для выполнения задания представителя РФ они разработали детальный план информационной деятельности, направленной на поддержку государства-агрессора.
Согласно этому плану, радио и телевидение должны были сформировать у населения положительное восприятие так называемой специальной военной операции РФ. Для этого создавалось радио и телевидение с эфирным покрытием южных регионов Украины.
Благодаря стражам порядка этот план не был реализован. При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора одному гражданину поставлено в известность о подозрении гражданина в коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины), а его сообщнику – в государственной измене и коллаборационной деятельности (ст. 111, ст. 111-1 УК Украины).
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