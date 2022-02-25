Украинский матрос Виталий Скакун взорвал Генический мост вместе с собой, чтобы дать побратимам время организовать оборону
Украинский инженер отдельного батальона морской пехоты матрос Виталий Скакун взорвал Генический автомобильный мост вместе с собой, что замедлило продвижение кафиров и позволило подразделению ВСУ организовать оборону
Об этом сообщает Генштаб ВСУ .
На крымском перешейке одним из первых врага встретил отдельный батальон морской пехоты. Чтобы остановить продвижение танковой колонны, украинские военные решили взорвать Генический автомобильный мост.
Выполнить эту задачу согласился инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун. Он заменял мост, но выйти из него не успел. По словам собратьев, мужчина сообщил о том, что взрывает мост. Сразу после этого раздался взрыв. Виталий Скакун погиб. Его поступок существенно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону.
Командование морской пехоты будет ходатайствовать перед высшим командованием о присвоении Виталию Скакуну государственной награды.
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