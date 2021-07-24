Украинский лоукостер переоденет бортпроводниц в кроссовки вместо каблуков

Об этом сообщает Avianews .

В SkyUp отметили, что смена обуви облегчит работу, поскольку работницы много времени проводят на ногах.

"Новая форма базируется на идее динамики и движения, поэтому вместо костюмов с юбками у женщин появятся брючные костюмы с более спортивным кроем", - пояснили в компании.

К осени SkyUp подготовит 500 комплектов одежды. Костюмы сошьют на украинской фабрике.

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