Украинский лоукостер переоденет бортпроводниц в кроссовки вместо каблуков
Украинская авиакомпания SkyUp заменит в форме бортпроводниц обувь на каблуках на кроссовки
Об этом сообщает Avianews .
В SkyUp отметили, что смена обуви облегчит работу, поскольку работницы много времени проводят на ногах.
"Новая форма базируется на идее динамики и движения, поэтому вместо костюмов с юбками у женщин появятся брючные костюмы с более спортивным кроем", - пояснили в компании.
К осени SkyUp подготовит 500 комплектов одежды. Костюмы сошьют на украинской фабрике.
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