Украинский легкоатлет Цветов снова отказался фотографироваться с россиянами
Украинский легкоатлет Игорь Цветов второй раз не стал делать совместное фото с российскими спортсменами во время торжественной церемонии на Паралимпиаде 2020 года в Токио
Цветов стал вторым в забеге на 200 метров в категории T35 (спортсмены с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата). Победу одержал россиянин Дмитрий Сафронов, рассказывает Еспресо.TV .
После церемонии награждения украинский спортсмен вновь отказался фотографироваться с россиянами на пьедестале.
Игорь повторил свой поступок 30 августа, когда на предложение спортсменов из команды Паралимпийского комитета России (ПКР) ответил отказом.
Сейчас Украина завоевала уже на Паралимпиаде в Токио 97 медалей, из них 24 золотых, 46 серебряных и 27 бронзовых.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.15
- Актуальное
- Важное