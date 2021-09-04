Украинский легкоатлет Цветов снова отказался фотографироваться с россиянами

Цветов стал вторым в забеге на 200 метров в категории T35 (спортсмены с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата). Победу одержал россиянин Дмитрий Сафронов, рассказывает Еспресо.TV .



После церемонии награждения украинский спортсмен вновь отказался фотографироваться с россиянами на пьедестале.



Игорь повторил свой поступок 30 августа, когда на предложение спортсменов из команды Паралимпийского комитета России (ПКР) ответил отказом.



Сейчас Украина завоевала уже на Паралимпиаде в Токио 97 медалей, из них 24 золотых, 46 серебряных и 27 бронзовых.

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