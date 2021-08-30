Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться и обниматься с россиянами на Паралимпиаде-2020
Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался фотографироваться и обниматься с российскими спортсменами на награждении медалями на Паралимпиаде-2020
Об этом сообщает "Общественное".
После финального забега на 100 метров украинец Цветов, который получил серебряную медаль, оказался на одном пьедестале с двумя представителями Паралимпийского комитета России - Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.
Российские спортсмены призвали украинца обняться и сделать общее фото на пьедестале, но украинский спортсмен не согласился и остался стоять в стороне.
Сборная Украины получила в Японии 54 награды - 12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.
- Напомним, 29 августа легкоатлетка Оксана Зубковская и гребец Полански принесли сборной Украины девятую и десятую золотые медали Паралимпийских игр в Токио.
- 30 августа украинка Марина Литовченко завоевала золотую медаль по настольному теннису на Паралимпиаде-2020.
- 30 августа украинец Андрей Трусов с мировым рекордом выиграл золото в плавании на 100 метров на спине на Паралимпийских играх-2020.
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