Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться и обниматься с россиянами на Паралимпиаде-2020

Об этом сообщает "Общественное".



После финального забега на 100 метров украинец Цветов, который получил серебряную медаль, оказался на одном пьедестале с двумя представителями Паралимпийского комитета России - Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.



Российские спортсмены призвали украинца обняться и сделать общее фото на пьедестале, но украинский спортсмен не согласился и остался стоять в стороне.





Сборная Украины получила в Японии 54 награды - 12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. Такой результат позволяет паралимпийской сборной занимать пятую позицию в медальном зачете. По общему количеству медалей - четвертое.

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