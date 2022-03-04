Украинский культурный фонд призывает исключить Россию из состава ЮНЕСКО

Об этом идет речь на сайте УКФ.

"Русские оккупанты продолжают беспощадно уничтожать украинское культурное наследие, публично говоря, что никакой украинской культуры не существует и не существовало. Они продолжают разграблять украинские музеи, уничтожать украинские театры. Мы призываем мировое культурное сообщество исключить Россию из состава ЮНЕСКО, поскольку вместо защиты или возрождения материального и нематериального культурного наследия Россия его только уничтожает. С агрессором не может быть никаких общих ценностей или сотрудничества", – говорится в сообщении.

Украинский культурный фонд совместно с культурным сообществом страны продолжает обращаться в международные организации с требованием прекратить любое сотрудничество с РФ.