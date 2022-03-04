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Война с Россией: хроника
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Украинский культурный фонд призывает исключить Россию из состава ЮНЕСКО

4 мартa, 2022 пятница
14:25
война с Россией ЮНЕСКО

Украинский культурный фонд совместно с культурным сообществом Украины продолжает обращаться в международные организации с требованием прекратить любое сотрудничество с Россией

Об этом идет речь на сайте УКФ.

"Русские оккупанты продолжают беспощадно уничтожать украинское культурное наследие, публично говоря, что никакой украинской культуры не существует и не существовало. Они продолжают разграблять украинские музеи, уничтожать украинские театры. Мы призываем мировое культурное сообщество исключить Россию из состава ЮНЕСКО, поскольку вместо защиты или возрождения материального и нематериального культурного наследия Россия его только уничтожает. С агрессором не может быть никаких общих ценностей или сотрудничества", – говорится в сообщении.

Украинский культурный фонд совместно с культурным сообществом страны продолжает обращаться в международные организации с требованием прекратить любое сотрудничество с РФ.

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