Украинский культурный фонд призывает исключить Россию из состава ЮНЕСКО
Украинский культурный фонд совместно с культурным сообществом Украины продолжает обращаться в международные организации с требованием прекратить любое сотрудничество с Россией
Об этом идет речь на сайте УКФ.
"Русские оккупанты продолжают беспощадно уничтожать украинское культурное наследие, публично говоря, что никакой украинской культуры не существует и не существовало. Они продолжают разграблять украинские музеи, уничтожать украинские театры. Мы призываем мировое культурное сообщество исключить Россию из состава ЮНЕСКО, поскольку вместо защиты или возрождения материального и нематериального культурного наследия Россия его только уничтожает. С агрессором не может быть никаких общих ценностей или сотрудничества", – говорится в сообщении.
Украинский культурный фонд совместно с культурным сообществом страны продолжает обращаться в международные организации с требованием прекратить любое сотрудничество с РФ.
- Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) прекратить сотрудничество с Россией.
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