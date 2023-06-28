Особенно войн на истощение, которые продолжаются несоизмеримо долго для достижения поставленных перед ними целей.

Следствием такой войны является уменьшение всеобщего богатства в империи и сокращение общественных благ. Следовательно – обострение конкурентной борьбы за внутренние ресурсы между разными политическими, экономическими, военными и просто общественными группами. А в случае РФ еще между криминальными кланами.

Выступление Евгения Пригожина имело именно такую природу. Многомесячный рефрен "Где боеприпасы?!" - это именно о ресурсах, которых всегда меньше, чем хочется, и которые распределяются "несправедливо", потому что достаются другим, а не тебе.

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Борьба за ресурсы создает напряженность не только на фронте, но и в тылу. А тыл в России – это разные кланово-сословные, но все равно преступные группировки. Это создает дополнительную напряженность в отношениях между ними, противоречие интересов, потому что объем ресурсов уменьшается, а аппетиты и количество групп увеличивается.

На 16-м месяце того, что у нас называют широкомасштабным вторжением, внутренняя напряженность и противоречия во вражеском лагере дошли до точки кипения. Нервы – это тоже ресурс, психологический. Думаю, что вклад в срыв крыши наших врагов таких стратегических ИПСО, как нагнетание тревоги из-за ожиданий украинского контрнаступления, тоже был достаточно существенным. Ибо долговременным…

Изменение стратегической ситуации побуждает нас обновить наш словарь, которым мы описываем реальность. Широкомасштабное вторжение уже неактуально. Оно захлебнулось еще в прошлом году, а окончательно исчерпало свои ресурсы и объяснительную силу в битве за Бахмут. Отныне можно говорить о широкомасштабном отторжении оккупантов, освобождении Украины. А украинское контрнаступление уже следует осознать как наступательную операцию. Это враги сейчас обороняются и пытаются контратаковать.

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До окончания войны будет трудно убедить наших западных партнеров или переучить иностранных журналистов, что "украинский кризис" давно закончился (как внутриполитический еще летом 2014 года). Но надо попытаться убедить политиков и научить мировые медиа, что отныне начался российский кризис, внутриполитический и системный.

В московской исторической традиции это именуется смутой. И продлится она лет 10, не меньше. Разложение или распад тела империи со всеми вытекающими последствиями для окружающего мира. Жаркие внутренние конфликты умирающей империи утилизируют даже те ресурсы, которые еще будут оставаться на момент окончания войны.

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И да, марш "вагнерят" на Москву хоть и завершился "броском" спецслужб, все же открыл окно возможностей для скорейшего завершения войны. Как первый удар по целеполаганию империи (расширение и восстановление). Пригожин в своем первом перед началом путча видео опроверг положение официальной кремлевской мифологии и тезиса пропаганды о причинах начала и необходимости этой войны. О том, что никакое НАТО России не угрожало и никаких нацистов в Украине не было. О том, что количество потерь в разы больше того, которую представляют себе россияне. И самое главное, он вслух озвучил тезис, что Россия может прекратить войну только путем вывода своих войск с территории Украины.

Это мнение не сразу будет услышано и осознано в империи, особенно после "броска" марша Пригожина, но оно уже прозвучало для всех активных участников процесса: политиков и офицерского корпуса. Главным был не физический марш, а вторжение в информационное пространство РФ. Теперь все возможно и ничего не запрещено.

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Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

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