Об этом сообщил Национальный комитет Общества Красного Креста Украины.

"Красный Крест Украины призывает партнеров по Международному Движению Красного Креста и Красного Полумесяца к необходимости введения жестких мер по недопущению таких действий российским Красным Крестом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что российский Красный Крест в очередной раз нарушает принцип нейтральности, начав поддержку политической акции #МИВМЕСТЬ, начатой Москвой, в рамках которой предусмотрена помощь военнослужащим.

Российский Красный Крест является участником Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца (не путать с Международным комитетом Красного Креста) – международного гуманитарного движения, в котором участвует около 97 миллионов добровольцев во всем мире.

Задекларированная цель МРЧХ – "защита человеческой жизни и здоровья, предотвращение человеческих страданий и их облегчение независимо от расы, религиозных и политических взглядов".

Международный комитет Красного Креста и Общество Красного Креста в Украине не имеют связи с Российским Красным Крестом.

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