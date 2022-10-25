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Украинский Красный Крест требует санкций против российского за сбор средств для семей мобилизованных

25 октября, 2022 вторник
02:24
война с Россией

Красный Крест Украины призывает партнеров по международному Движению ЧХ ввести "жесткие меры" в отношении российского Красного Креста – после того, как стало известно, что он собирает деньги для семей мобилизованных, воюющих против Украины

Об этом сообщил Национальный комитет Общества Красного Креста Украины.

"Красный Крест Украины призывает партнеров по Международному Движению Красного Креста и Красного Полумесяца к необходимости введения жестких мер по недопущению таких действий российским Красным Крестом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что российский Красный Крест в очередной раз нарушает принцип нейтральности, начав поддержку политической акции #МИВМЕСТЬ, начатой Москвой, в рамках которой предусмотрена помощь военнослужащим.

Российский Красный Крест является участником Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца (не путать с Международным комитетом Красного Креста) – международного гуманитарного движения, в котором участвует около 97 миллионов добровольцев во всем мире.

Задекларированная цель МРЧХ – "защита человеческой жизни и здоровья, предотвращение человеческих страданий и их облегчение независимо от расы, религиозных и политических взглядов".

Международный комитет Красного Креста и Общество Красного Креста в Украине не имеют связи с Российским Красным Крестом.

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