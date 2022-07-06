Украинский Красный Крест будет работать с военными и медиками по эвакуации бойцов с поля боя, - Розенко
Красный Крест в Украине открывает службу первоочередной помощи
Об этом рассказал в эфире Эспрессо вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко.
"Очень важна ситуация, о чем мы сейчас говорим и будем, возможно, отдельный документ с военными медиками. Мы открываем службу скорой, первоочередной помощи Красного Креста в Украине. Первое, что мы будем делать - работать с военными и военными медиками
эвакуации военных с поля боя", - отметил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.19
Покупка 34.19Продажа 35.01
-
EUR
Покупка 34.91Продажа 36.2
- Актуальное
- Важное