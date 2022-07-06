Об этом рассказал в эфире Эспрессо вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко.

"Очень важна ситуация, о чем мы сейчас говорим и будем, возможно, отдельный документ с военными медиками. Мы открываем службу скорой, первоочередной помощи Красного Креста в Украине. Первое, что мы будем делать - работать с военными и военными медиками

эвакуации военных с поля боя", - отметил он.