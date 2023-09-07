Украинский комитет Оскара получил 5 заявок на отбор в номинацию "Лучший международный полнометражный фильм"
В четверг, 7 августа, украинский комитет Оскара завершил прием заявок в номинацию "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины
Об этом говорится в facebook учреждения.
Всего было принято 5 заявок, среди которых:
- ”20 дней в Мариуполе” режиссера Мстислав Чернов;
- ”Железные бабочки” режиссера Романа Любого;
- ”Памфир” режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука;
- ”Териконы” режиссера Тарас Томенко;
- ”ШТТЛ” режиссера Адриена Уолтера.
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Комитет рассмотрит все заявки и отберет фильм, который будет представлять Украину на 96-й премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".
Справочно. Украинский Оскаровский Комитет - независимое объединение профессионалов в области киноиндустрии, созданное Национальным союзом кинематографистов Украины, Общественной организацией Ассоциация продюсеров Украины и Общественной организацией Украинская киноакадемия для отбора и выдвижения фильма от Украины на соискание премий науч.
- Документальная лента "20 дней в Мариуполе" стала самым кассовым фильмом украинского кинотеатрального проката, собрав за первые выходные после премьеры более полумиллиона гривен.
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