Украинский комитет Оскара получил 5 заявок на отбор в номинацию "Лучший международный полнометражный фильм"

Об этом говорится в facebook учреждения.

Всего было принято 5 заявок, среди которых:

”20 дней в Мариуполе” режиссера Мстислав Чернов;

”Железные бабочки” режиссера Романа Любого;

”Памфир” режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука;

”Териконы” режиссера Тарас Томенко;

”ШТТЛ” режиссера Адриена Уолтера.

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Комитет рассмотрит все заявки и отберет фильм, который будет представлять Украину на 96-й премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Справочно. Украинский Оскаровский Комитет - независимое объединение профессионалов в области киноиндустрии, созданное Национальным союзом кинематографистов Украины, Общественной организацией Ассоциация продюсеров Украины и Общественной организацией Украинская киноакадемия для отбора и выдвижения фильма от Украины на соискание премий науч.