Об этом сообщает Новый канал.

Украинский комик Марк Куцевалов отчитался о результате своего проекта "Быстрый поход". В августе этого года он за 18 дней прошел 850 км: от родного Черноморска в Одесской области на вершину Говерлы. Куцевалов придумал и реализовал проект, чтобы собрать средства на скорые помощи, которые будут работать на передовой и будут помогать ВСУ.

На "Быстрый поход" пользователи наблюдавших за Марком соцсетей задонатили 2,9 млн грн.

"Быстрый поход" завершился покупкой трех "скорых пособий". Это три авто марки Mercedes для военных медиков, которые помогли найти и приобрести Фонд Сергея Притулы. Они для эвакуации раненых из зоны боевых действий и оказания первой медицинской помощи. Две "быстрые" большие, третья поменьше. Напоследок – сюрприз. Мы нашли очень хорошее предложение, поэтому на оставшиеся деньги нам удалось еще приобрести Mitsubishi L200. Это внедорожник. Классика жанра, как говорится", - поделился комик.